Payet apoiou Macron e assinou manifesto contra extrema direita na França

Do UOL, no Rio de Janeiro

Antes de virar uma espécie de "diplomata" nos encontros entre Lula e Emmanuel Macron no Brasil, o meia francês Dimitri Payet, do Vasco, já demonstrava apoio ao presidente da França. Na época das eleições em seu país, ele chegou a assinar um manifesto contra a extrema direita, que na ocasião era representada pela candidata Marine Le Pen.

O que aconteceu

O manifesto contou com a assinatura de mais de 50 atletas de diferentes modalidades. Ele aconteceu em 2022 e dizia que "defender os valores esportivos significa recusar a chegada ao poder da extrema direita".

Além de Payet, assinaram personalidades esportivas como o jogador Blaise Matuidi e a judoca Clarisse Aghbégnénou. O documento também contou com os atletas Tony Parker (basquete), Marie-José Perec (atletismo), Yannick Noah (tênis), Laure Manaudou (natação) e Antoine Dupont (rugby), entre outros.

Payet e os demais pediram votos a Emmanuel Macron. Eles também lembraram que o vencedor da eleição irá abrir os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Macron acabou vencendo a eleição com 58,54% dos votos válidos. Marine Le Pen ficou com 41,46%.

Embora estejamos cientes das dificuldades que muitas pessoas enfrentam na França, votar em um partido que colocaria em risco os valores republicanos seria a pior das soluções. O esporte em que acreditamos é feito de amizade, respeito e diversidade, além de rejeitar todo o tipo de discriminação

Trecho da carta que Payet e outros atletas franceses assinaram

Payet presenteia Lula e Macron com camisas do Vasco

Payet esteve com Lula e Macron em dois eventos no Brasil. Na última quarta-feira (27), participou de um jantar à portas fechadas em um hotel em São Paulo. Ontem (28), esteve no almoço que o presidente do Brasil promoveu no Palácio Itamaraty, e que contou com outras personalidades identificadas com os dois países, como o ex-jogador brasileiro Raí, ídolo do PSG, e o chef francês Érick Jacquin (Masterchef).

O meia francês presenteou os presidentes com camisas personalizadas do Vasco. Já Macron deu uma camisa da seleção francesa, com o nome do craque Mbappé, para Lula.

Payet foi liberado pela diretoria do Vasco para participar das solenidades. Ele se reapresenta hoje (29) no CT Moacyr Barbosa.