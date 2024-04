Nikão marca na reestreia, e Athletico-PR busca empate contra o Juventude pelo Brasileiro

O Athletico-PR visitou o Juventude neste domingo e empatou por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O gol do time da casa foi marcado por Erick Farias, enquanto Nikão marcou em sua reestreia pela equipe paranaense.

Com o empate, o Athletico-PR ficou provisoriamente na quarta colocação, com sete pontos em quatro jogos. Caso o Internacional vença o Atlético-GO, ultrapassará a equipe de Cuca. Já o Juventude subiu para a 12ª posição, com cinco pontos.

O próximo jogo do Athletico-PR será nesta quarta, contra o Ypiranga-RS, fora de casa, às 18h (de Brasília), pela Copa do Brasil. Já o Juventude visita o Internacional no mesmo dia, às 21h30, pelo mesmo torneio.

O Juventude abriu o placar logo aos 8 minutos. Lucas Barbosa recebeu pelo lado direito e encontrou Erick Farias, que ajeitou e bateu de canhota, no ângulo do goleiro Bento.

Na segunda etapa, aos 27 minutos, o lateral Lucas Esquivel recebeu no campo de ataque e cruzou na medida para Nikão, que, de carrinho, colocou no fundo das redes para empatar o duelo.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 1 X 1 ATHLETICO-PR

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS



Data: 28 de abril de 2024 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa-BA)



Público total: 5.032 torcedores



Renda: R$ 48.970,00



Cartões amarelos: Roger Machado, Caique e Lucas Barbosa (Juventude); Julimar e Bento (Athletico-PR)

Gols: Erick Farias, aos 8 do 1ºT (Juventude); Nikão, aos 27 do 2°T (Athletico-PR)

JUVENTUDE: Gabriel; Alan Ruschel, Zé Marcos, Danilo Boza e João Lucas; Caique Gonçalves e Jádson; Marcelinho (Kleiton), Nenê (Mandaca) e Lucas Barbosa (Werik Popó); Erick Farias (Rildo).



Técnico: Roger Machado

ATHLETICO-PR: Bento; Lucas Esquivel, Kaique Rocha e Leonardo Godoy; Felipinho (Julimar) e Erick; Christian (Nikão), Fernandinho e Cuello (Bruno Zapelli); Pablo (Mastriani).



Técnico: Cuca