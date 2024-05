Manchester United anuncia a saída de Raphael Varane

O zagueiro Raphael Varane não seguirá no Manchester United para a próxima temporada. Em anúncio realizado nesta terça-feira, o clube inglês confirmou que o jogador, que tem contrato até o fim de junho, não renovará seu vínculo.

Pelo Manchester United, Varane realizou 93 partidas e marcou dois gols, além de ter conquistado a Copa da Liga Inglesa em 2023. Na decisão no Estádio de Wembley, a equipe bateu o Newcastle por 2 a 0.

"Para todos os torcedores do Manchester United, posso dizer que tem sido incrível jogar neste clube há vários anos e defender esta camisa. Foi insano a primeira vez que pisei em Old Trafford como jogador deste clube. Eu amo esse time e os torcedores. Para entender o que é o Manchester United é preciso ter jogado aqui . Será sempre um lugar especial para mim e para os meus filhos", disse Varane, em vídeo publicado nas redes sociais.

O atleta de 31 anos assinou com o United em agosto de 2021, vindo do Real Madrid, onde foi multicampeão. Pelo clube espanhol, ele conquistou quatro Champions League, quatro Mundiais de Clube, três Supercopas da Uefa e diversos títulos nacionais. Fora isso, com a seleção francesa, Varane foi campeão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Por seu contrato se encerrar, Raphael Varane poderá ingressar em qualquer clube de forma gratuita. No comunicado, o time de Manchester agradeceu os serviços prestados pelo profissional nestes três anos.

"Todos no United agradecem a Rapha pelo seu serviço e desejam-lhe felicidades para o futuro", foi escrito.