Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Do BOL, em São Paulo

O consumo de sucos que agem como laxantes naturais é uma prática milenar. Certas combinações de frutas, legumes e folhas podem estimular o trânsito intestinal. Veja abaixo como fazer um suco laxante saudável que pode ser uma verdadeira injeção de vitalidade para o seu dia a dia.

Ingredientes

A escolha de ingredientes para o nosso suco laxante natural é baseada em propriedades específicas que ajudam no processo digestivo. Vamos explorar cada grupo de ingredientes e entender seus benefícios.

Frutas

Frutas são essenciais em qualquer suco saudável. Elas são ricas em fibras, vitaminas e minerais.

Para um efeito laxante, algumas frutas são particularmente eficazes. O mamão, por exemplo, contém a enzima papaína, que ajuda na digestão das proteínas e facilita o movimento do intestino.

Já as ameixas são famosas por seu efeito laxante devido ao alto teor de fibras e sorbitol.

Legumes

Os legumes também são fundamentais. A beterraba é rica em fibras e melhora a digestão, enquanto o pepino possui alto teor de água e contribui para a hidratação do corpo, o que é crucial para um intestino saudável.

Folhas verdes

As folhas verdes, como a couve e o espinafre, são carregadas de magnésio, um mineral que tem um leve efeito laxante e ajuda na contração muscular do intestino.

As folhas também são uma excelente fonte de clorofila, que ajuda na desintoxicação do corpo.

Outros ingredientes saudáveis

Para potencializar o efeito laxante do suco e adicionar mais valor nutricional, podemos incluir ingredientes como gengibre, que estimula a digestão, e sementes de linhaça, que são ricas em ômega-3 e fibras.

A água de coco pode ser usada como líquido base para o suco, trazendo eletrólitos e ajudando na hidratação.

Modo de Preparo

Com os ingredientes em mãos, vamos ao preparo do nosso suco laxante natural. A preparação é simples e não demanda muito tempo, o que é ótimo para quem tem uma rotina corrida.

Lavar e preparar os ingredientes

Antes de tudo, é importante lavar bem as frutas, legumes e folhas verdes sob água corrente.

Para as frutas maiores, como o mamão, descasque e retire as sementes.

Corte-as em pedaços menores para facilitar a mistura.

As folhas podem ser rasgadas com as mãos para liberar mais sabor.

Misturar no liquidificador

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, começando pelos mais macios e adicionando os mais duros por cima. Isso ajuda na homogeneização do suco.

Bata até obter uma mistura lisa e uniforme.

Se necessário, utilize a função 'pulsar' para triturar melhor os ingredientes.

Adicionar líquido, se necessário

Se a mistura estiver muito espessa, adicione um pouco de água ou água de coco para alcançar a consistência desejada.

Lembre-se de que a textura do suco pode influenciar na sua digestibilidade e no efeito laxante.

Consumo

O momento ideal para consumir o suco laxante é uma questão pessoal, mas há algumas dicas que podem otimizar seus efeitos.

Melhores momentos para consumir

Beber o suco pela manhã, em jejum, pode ajudar a 'despertar' o sistema digestivo e promover a limpeza intestinal.

Outra opção é consumi-lo entre as refeições, quando o estômago está mais vazio e pode absorver melhor os nutrientes.

Frequência ideal

Não há uma regra fixa para a frequência do consumo desse tipo de suco, mas é recomendável ouvir o próprio corpo e usar o bom senso.

Iniciar com algumas vezes na semana pode ser uma boa medida para observar os efeitos no organismo antes de decidir aumentar a frequência.

Dicas para obter o máximo benefício

Mantenha também uma dieta equilibrada rica em outros alimentos com fibras, beba bastante água ao longo do dia e pratique exercícios regulares, pois todas essas ações complementam o efeito do suco.

É importante também não depender exclusivamente dos sucos para o funcionamento intestinal; eles devem ser parte de um estilo de vida saudável.