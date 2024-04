Molejo se pronuncia após morte de Anderson Leonardo: 'Momento difícil'

Os integrantes do grupo Molejo gravaram um vídeoe na noite desta sexta-feira (26), após a morte de Anderson Leonardo. Andrezinho Silva se pronunciou pela banda, agradecendo o carinho e falou da continuidade do legado.

O que aconteceu

Em um vídeo postado no Instagram, Andrezinho agradeceu o carinho dos fãs e amigos. "Alô, bateria. Alô, planeta. Alô, amigos e fãs do Molejão. Aqui quem está falando são seus amigos do grupo Molejo. Passando para agradecer o carinho de todos nesse momento difícil para todos nós", disse ele, que já havia se pronunciado mais cedo ao lado dos integrantes sobre a morte do cantor.

Na sequência, ele falou que não tem como esquecer das características de Anderson Leonardo. "De qualquer maneira, não podemos esquecer a alegria e a irreverência do nosso cantor Anderson Leonardo".

De acordo, é necessário manter o legado deixado pelo cantor. "Isso tem que perdurar durante longa vida do Molejão. O legado continua e nós estamos aí para dar continuidade ao legado do nosso cantor. Nós amamos vocês, fãs e amigos".

Morte do cantor

Anderson Leonardo, do Molejo, morreu hoje, aos 51 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada no Instagram da banda.

O músico estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.

O cantor fez sucesso no Molejo, cantando os maiores sucessos do grupo, como "Cilada" e "Dança da Vassoura", e conviveu com acusações de abuso e estupro. Após o anúncio da morte, os famosos lamentaram a partida do músico. Além das celebridades, os filhos de Anderson Leonardo fizeram uma homenagem ao pai.

A ex-namorada do cantor, MC Maylon, também lamentou a morte do cantor. Em entrevista à Quem, ela contou que recebeu com muita tristeza a notícia. "Estou arrasada, de luto". O ex-casal se relacionou em 2022 e ela, que é uma mulher trans, tem uma tatuagem com o rosto do artista no braço. "Fiquei conhecida mundialmente e agradeço muito ao Anderson do Molejo. Hoje eu sou conhecida como a ex-mulher dele".