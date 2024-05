CCXP estreia no México com famosos e público menor; veja as novidades

Assim como no Brasil, a primeira edição da CCXP MX foi marcada pela presença de celebridades e por conteúdos exclusivos de filmes e séries — mas, para quem conhece a versão brasileira da feira, foi impossível não estranhar a diferença no tamanho do público.

Como foi

Os organizadores estimam um público de 90 mil pessoas nos três dias de evento. O número é quase um terço do público da última CCXP em São Paulo, que atraiu 287 mil pessoas. No entanto, se aproxima dos números da primeira edição da CCXP brasileira, em 2014, que recebeu 97 mil pessoas.

Splash esteve no evento e sentiu na pele a diferença na escala. Não havia grandes filas para entrar no local e, no fim da tarde de sexta-feira (3), primeiro dia da feira, ainda era possível andar pelos corredores tranquilamente, visitar estandes sem fila e até ir ao banheiro estando apertado sem o risco de passar perrengue — algo inimaginável na edição brasileira.

A princípio, a edição mexicana tinha menos celebridades confirmadas. Na semana do evento, os únicos famosos internacionais anunciados eram o elenco de The Boys (Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Claudia Doumit e Karen Fukuhara), Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Tom Ellis, Amandla Stenberg e Giancarlo Esposito.

Contudo, o line-up da convenção teve surpresas. De última hora, foi anunciada também a presença do elenco de "A Casa do Dragão", em painel que fechou o evento no domingo (5): Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Eve Best e Steve Toussaint.

Em termos de estrutura, o evento foi bem parecido com o original. No caminho de um estande a outro, era até fácil esquecer que se estava no Centro Citibanamex, na Cidade do México, e não no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. O mapa da feira duplicou fórmulas de sucesso da edição brasileira, como o palco Omelete (aberto a todos) repetindo a programação do vizinho e concorrido palco Thunder (cujos frequentadores madrugam na fila para garantir a entrada).

O espaço que recebeu a CCXP MX tinha uma grande vantagem em relação à edição brasileira. Com áreas abertas, foi possível instalar uma praça de alimentação com food trucks ao ar livre. Além de ajudar a manejar as filas na parte de dentro, essa área também virou um refúgio para quem se cansava dos estímulos constantes nos estandes cheios de luzes e sons.

As novidades que foram anunciadas

Teve trailer novo de "The Boys". Sob gritos da plateia (que, diga-se de passagem, não passaram nem perto do volume da plateia brasileira), o elenco da série falou um pouco sobre a quarta temporada e revelou imagens inéditas dos novos episódios, que serão lançados no Prime Video a partir de 13 de junho.

Giancarlo Esposito anunciou sua estreia na Marvel. O ator de "Breaking Bad", "The Boys" e "The Mandalorian" não deu muitos detalhes, mas disse que acontecerá "mais cedo do que tarde" e negou os boatos de que seria o próximo Professor Xavier.

Ele também deu mais detalhes sobre "Megalopolis". No novo longa de Francis Ford Coppola, Giancarlo Esposito interpreta o prefeito de Nova York. O ator explica que a história é baseada no conto romano de Cícero e César:

César tentou assumir o Império Romano seis vezes. Ele tentou dar um golpe no conselho, mas foi rejeitado e derrotado seis vezes. E a maior parte disso começou com palavras, mas quando elas não funcionaram mais, ele tentou fisicamente. Então é essa batalha da velha guarda com a nova. Giancarlo Esposito

Temos uma data (aproximada) de lançamento de "Skeleton Crew"! O co-criador Jon Watts contou que a série derivada de Star Wars e estrelada por Jude Law será lançada no Disney+ perto do Natal.

"Borderlands" ganhou novo pôster e trailer. O diretor Eli Roth participou de um painel e mostrou as novas imagens — o pôster você confere abaixo, mas o trailer foi exclusivo da convenção! O filme será lançado nos cinemas no dia 9 de agosto.

"The Acolyte" também tem um novo trailer. Além disso, foi exibido um trecho exclusivo da série que mostra uma luta das personagens de Amandla Stenberg e Carrie Ann Moss. A série estreia no Disney+ no dia 4 de junho.

O novo "Velozes e Furiosos" deve ser lançado em 2026. O diretor Louis Leterrier revelou que vai começar a trabalhar no 11º filme da saga em setembro, mas as gravações só estão previstas para o ano que vem.

