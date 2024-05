'Erro foi meu': por que Wagner Moura quebrou nariz de ex-capitão do Bope?

Paulo Storani, 61, auxiliou a equipe de preparação dos atores de "Tropa de Elite" (2007). O ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi responsável por acompanhar a adaptação de Wagner Moura, que interpretou o protagonista Capitão Nascimento.

O que aconteceu

No fim, esse cara explodiu. Quebrou meu nariz com um cruzado de direita. [...] O erro foi meu. É um grande amigo, essas coisas acontecem.

Paulo Storani

Ele contou motivo do soco em janeiro deste ano. Paulo afirmou que Wagner era "excepcional" tecnicamente na preparação para interpretar o Capitão Nascimento, mas ainda faltava "atitude" e "liderança" para o personagem, disse ao programa Fala Guerreiro Cast em janeiro.

Ex-capitão do Bope sugeriu "preparação de choque" para a diretora Fátima Toledo, responsável pela preparação dos atores para o filme. "Era pressão física e psicológica. Fizemos ele entrar em uma situação de extremo desconforto. Durou mais ou menos duas horas."

Curso de operações especiais do Bope era montado por Storani na época. 'Durava duas semanas. Tinha horário para chegar, hino nacional brasileiro, educação física militar, cânticos militares, técnica e muita repetição."

Wagner Moura lembrou caso recentemente em entrevista ao PodPah. "O processo do 'Tropa de Elite' foi loucura, não existe. Nunca mais vai acontecer uma coisa daquelas hoje em dia. A preparação era sinistra", disse ao citar caso no papo com Igor Cavalari e Thiago Marques.

Quem é Paulo Storani

Paulo Storani foi capitão do Bope do Rio de Janeiro de 1994 a 1999. Ele também é mestre em antropologia, pós-graduado em administração pública e em gestão de recursos humanos.

Storani cumpriu diferentes funções na segurança pública. Foi secretário municipal em São Gonçalo (RJ) e diretor de recursos humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Também trabalhou como professor da academia da Polícia Militar e da Escola Superior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, Paulo realiza palestras e treinamentos. Importância da superação de desafios no ambiente de trabalho e o papel de uma liderança rígida estão entre temas discutidos pelo ex-capitão do Bope nos eventos.