Sexo todo dia é bom para a pele e alivia estresse; veja as muitas vantagens

Além de prazeroso, uma boa transa pode trazer benefícios para sua vida e a do par, tanto refletindo positivamente na saúde e também na autoestima.

1. Reforça o relacionamento

O sexo diário é uma forma de cuidar do relacionamento, pois demonstra carinho, aconchego, afetividade e tesão pelo parceiro. Um porém: essas sensações devem ser compartilhadas pelo casal, ou seja, têm de ter o mesmo valor e significado para os dois.

2. Melhora a autoestima

O simples fato de se sentir desejada, querida e saber que pode proporcionar e receber prazer, já faz com que a autoestima da pessoa aumente de forma significativa. E alguém com amor-próprio em alta, com certeza, é muito feliz e bem resolvido.

3. Alivia o estresse

A atividade sexual atua no processo de redução do estresse devido aos neuro-hormônios liberados durante o ato. Os principais são: a dopamina, que tem função de trazer a leveza e a sensação de satisfação ao organismo; e a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, do prazer e aconchego. Quando ativados, ambos aumentam a sensação de bem-estar, reduzindo o cortisol, responsável pelo estresse.

4. Diminui a chance de câncer de próstata

A ejaculação é uma aliada na redução deste tipo de câncer: quanto maior a frequência de ejaculações, menores as chances de desenvolver a doença, devido à diminuição de substâncias tóxicas no tecido prostático.

5. Dá um upgrade na beleza

Orgasmos frequentes melhoram e mantêm a aparência mais jovem e saudável. A pele fica mais viçosa, o cabelo tem mais brilho, e unhas, dentes e gengivas revelam mais saúde. Isso ocorre porque os hormônios ficam mais estáveis e equilibrados, por conta da frequência da prática.

6. Aumenta a qualidade de vida

Os neuro-hormônios também são responsáveis por aumentar a qualidade de vida, contribuindo para que se viva de maneira mais alegre e saudável. Homens e mulheres sexualmente ativos, com ereção, lubrificação e orgasmos em atividade, se sentem mais jovens e felizes, já que ampliam os prazeres para todas as outras áreas de suas vidas.

7. Altera o humor

Quem pratica sexo tende a sentir-se mais alegre e feliz. O ato faz melhorar o humor, já que ocorre a liberação das endorfinas (hormônio do prazer) e a ocitocina (hormônio do amor), que produz a sensação de felicidade e êxtase.

8. Ajuda a emagrecer

Transar é um excelente exercício físico. Além de queimar calorias, trabalha a musculatura e melhora a elasticidade do corpo. Quanto mais posições forem experimentadas, mais o corpo se exercita. Por isso, é muito comum que, quando alguém fica um tempo sem sexo, quando volta à vida ativa, tende a emagrecer.

9. Limpeza de poros

O suor produzido na atividade sexual acaba limpando os poros da pele, deixando-a mais saudável, lisa e macia. Além disso, esse suor é extremamente excitante para a maioria das pessoas. Os corpos se entrelaçam e o resultado da transpiração facilita algumas posições de deslize simultâneo.

10. Melhora a insônia

Durante o ato sexual, ocorrem mudanças bioquímicas que propiciam um relaxamento após o orgasmo. A prática relaxa a musculatura do corpo, induzindo ao sono.

11. Fortalece o sistema imunológico

Uma vida sexual em alta contribui para que o sistema imunológico se mantenha equilibrado. Pessoas sexualmente ativas geralmente estão com a autoestima elevada, assim como sua parte mental. Quem transa com frequência entende e resolve melhor suas emoções.

12. Protege o sistema cardiovascular

Durante a relação sexual, há aumento do trabalho cardíaco, o que provoca melhoria no sistema cardiovascular, minimizando as chances de infarto.

Fontes: Gislene Teixeira, coach de relacionamento e sexualidade; Márcia Regina Sando, psicoterapeuta e sexóloga; Poema Ribeiro, psicoterapeuta e sexóloga da Clínica Poema Ribeiro.

*Com matéria publicada em 21/01/2018