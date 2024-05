Como identificar se você sofre de carência e quando isso se torna problema

Todos já passamos por momentos de carência ao menos uma vez na vida. Em fases de pouca autoconfiança ou após um fim de relacionamento, por exemplo, estamos sujeitos a sofrer desse mal. A carência pode ter origem no passado, devido a problemas vividos na infância, ou pode ser decorrente de algum acontecimento recente.

Para te ajudar a entender se a sua carência é passageira ou se é melhor procurar ajuda profissional, separamos os principais motivos que tornam uma pessoa carente.

1 - Baixa autoestima

O que está por trás do comportamento de alguém que se sente bem na presença do parceiro, mas sofre de carência na ausência dele, é a baixa autoestima. Problemas de autoestima acabam com o equilíbrio do relacionamento.

Como resultado do medo de tomar um fora a qualquer momento, a pessoa com baixa autoestima começa a cobrar mais o parceiro, a pressão aumenta, os pedidos de provas de amor são cada vez mais frequentes e ela se mostra excessivamente pegajosa e possessiva.

Esse tipo de pessoa está sempre carente: quando não tem ninguém, sente-se assim por temer a solidão; quando tem, age desse modo por ter receio de perder o outro.

2 - Pais inseguros

Em um lar em que as pessoas são autoconfiantes, a criança cresce com uma visão positiva sobre ela e sobre a vida. Do mesmo modo, uma família com pais inseguros pode criar filhos com problemas de autoestima e, consequentemente, carentes.

3 - Pais inconstantes

Quem tem propensão a ser carente pode ter sido uma criança criada por alguém inconstante. Quando cresce, ela se torna insegura, ciumenta, possessiva e grudenta.

4 - Superproteção na infância

Nem só de falta de carinho e atenção na infância é feita uma pessoa carente. O excesso de atenção também pode levar uma criança a ser carente ao ficar mais velha.

É comum que quem foi superprotegido e mimado na infância exija muita atenção, algo com o qual sempre esteve acostumado.

5 - Rompimento traumático

Há também fases de carência situacionais, com origens mais recentes e mais fáceis de serem superadas. Uma delas é consequência de um rompimento.

6 - Situações de desemparo

A carência momentânea também pode surgir se a pessoa perde o emprego, recebe uma crítica muito violenta e inesperada ou sofre com a morte de alguém próximo.

7 - Resquícios de um relacionamento

Experiências afetivas anteriores podem tornar a pessoa carente. É o caso da pessoa que costumava ser independente, mas vivenciou um relacionamento que estimulava a dependência e o abandono dos amigos.

8 - Personalidades

A carência também pode ser um traço de personalidade. É o caso das pessoas que possuem o desejo de sempre querer mais, assim como aqueles que se vitimizam o tempo todo.

Quando a carência exige ajuda

Quando a origem da carência é um problema de autoestima, com origens no passado, decorrente da criação, o problema é mais sério e exige ajuda profissional. Quando é situacional, como um término de relacionamento, é possível sair dessa sozinho, com o tempo.

Quando a carência é uma característica constante, um comportamento repetido em todas as relações, também é preciso ficar atento.

Fontes: Marco Antonio De Tommaso, psicólogo, formado pela USP; Aiton Amélio, doutor em psicologia, Luciana Saddi, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

*Com informações de matéria publicada em setembro de 2013