Gracyanne Barbosa revela como consegue comer ovo sem enjoar: 'Outro modelo'

Gracyanne Barbosa, 40, revelou como consegue comer 1.200 ovos sem enjoar.

O que aconteceu

No sábado (18), ela disse que o segredo é apostar em "outros modelos" de ovos. "Vocês perguntam como não enjoar de ovo... aqui tem uma tapioca com ovo mexido, mas vocês estão vendo que tem um ovo de um modelinho diferente ali? Outro modelo de ovo", começou.

No story do Instagram, insistiu que, variando, não fica enjoada de comer os ovos. "O que eu fiz? Estou comendo todos, era uma refeição e outra, só que estou com muita fome e tudo bem, hoje é sábado e vou comer o dobro de ovo. Um é omelete, o outro é ovo mexido, não enjoa, e o outro é ovo cozido".

