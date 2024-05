Ex-vereador largou política para virar ator pornô: 'Aqui são mais honestos'

Reginaldo Carlota, 49, também conhecido como Carlota Snake, abandonou as carreiras de jornalista policial e vereador em Itu (SP) e trabalha como ator pornô e produtor de conteúdo adulto há 6 meses.

Quem é Reginaldo Carlota

A política e a pornografia são muito parecidas. A diferença é que na pornografia as pessoas são mais honestas. Essa virada não foi difícil na minha vida

Reginaldo Carlota

Ex-político foi candidato a prefeito em Itu (SP) em 2020 pelo PTB. Quatro anos antes, foi eleito vereador na cidade do interior paulista com 3,1 mil votos.

Ator abandonou carreira no pornô após sofrer acidente doméstico. Ele disse ter sofrido um AVC após bater a cabeça em um armário. "Passei um ano andando de cadeira de roda, muito debilitado, e melhorei depois de muito esforço e fisioterapia."

Ator disse faturar mais produzindo conteúdo adulto do que trabalhando como vereador. "Também existe a satisfação. [...] Tudo me fascina no pornô, até porque a gente não vive sem comida, sem roupa e sem sexo."

É muito melhor estar gravando filme com mulheres lindas do que estar em uma câmara com um monte de políticos corruptos.

Reginaldo Carlota

Principais dificuldades

Concentração e conhecimento do próprio corpo são fundamentais para carreira no pornô. "Já vi ator brochar quando chega para gravar porque a mulher é muito mais do que ele imaginava. Transar com uma namorada em um hotel é totalmente diferente."

Ator sente "peso" e aponta responsabilidade em nova carreira. "Eu sei que se eu falhar, o fotógrafo, as atrizes, os câmeras e os maquiadores vão perder um dia de trabalho. Você fica com a pressão psicológica de não falhar. E isso, às vezes, pode acontecer com você."