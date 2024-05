Dia de Rock para bebês: famílias curtem show de rock na Virada Cultural

Bebês e crianças curtiram um show de rock no segundo dia da Virada Cultural da Solidariedade, neste domingo (19), no palco Butantã, em São Paulo.

O que aconteceu

Muitas famílias aproveitaram o dia de sol para curtir a banda Queen live Kids. O pequeno Martin Costa, 4, aproveitou todos os hits do cover da icônica banda inglesa em cima das costas do pai. "É o primeiro show de rock da vida dele", contou a orgulhosa mãe, a publicitária Camila Freitas, 41.

"Eu venho todo ano aqui no Butantã. Ter a Virada em vários cantos é a melhor coisa que fizeram", disse a advogada Ana Cristina, 41, que levou as crianças Felipe e Davi, ambas de 9, e Mateus, 6.

Ana Cristina levou as crianças Mateus, Felipe e Davi para a Virada Cultural Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Segurança

Público comentou sobre a segurança durante o show. O consultor técnico Gilberto Brito, 40, e a mulher, a cabeleireira Neide Moreira, 43, também aproveitaram o domingo com as crianças Júlia, 12, Pietra, 10, e Yasmin, 8. "A Virada Cultural apenas no Centro de São Paulo ficava muito cheio. A gente mora no Butantã. A gente vem porque é perto e também com menos pessoas é mais fácil controlar. É mais seguro e organizado", avaliou ela.

A amiga da família, que fez o convite, a maquiadora Mariane Teixeira, 28, elogiou a Virada Cultural. "Hoje vai ser o primeiro show de rock, forró e samba deles. Virada é tudo de bom", afirmou.

Família reunida na Virada Cultural: casal Gilberto Brito e Neide levam filhos para show de rock Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Ana Cristina também concordou com a segurança. "É prático e eu me sinto mais segura do que ir nos shows do Centro", disse ela.

Brincadeiras e distribuição de água. O Queen live kids fez a plateia cantar os sucessos de Freddie Mercury e brincou com os cantos à capela em música como "Love of My Life". Durante o show, além de dezenas de guias de turismo, a produção distribuiu copos de água para as famílias.