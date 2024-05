Ator de 'Kinds of Kindness' diz que é impossível decifrar mente do diretor

Joe Alwyn, 33, detalhou sobre seu trabalho em "Kinds of Kindness" (2024) e revelou ser impossível "entrar na cabeça" do diretor do filme, Yorgos Lanthimos.

O que aconteceu

Na coletiva de imprensa do Festival de Cinema de Cannes no sábado (18), opinou sobre Yorgos Lanthimos e "entrar em seu estado de espírito": "É impossível! Apenas confio nele. Lendo o roteiro, é bizarro, maluco e especial, claro, mas tentar e desvendar é demais. Acho que você ficaria preso na sua cabeça".

O ator admitiu o que o cativou em "Kind of Kindness": "Uma das razões pelas quais eu amo o filme é que você o sente primeiro, em vez de tentar desbravá-lo intelectualmente. Então, confio no mundo que ele está construindo e sigo qualquer direção que ele me dê, me sinto sortudo por estar lá".

O filme está previsto para estrear no dia 21 de junho. Conforme a sinopse, a trama apresenta três histórias antológicas: um homem quer assumir o controle de sua vida, um policial acredita que sua esposa está diferente e uma mulher busca por uma pessoa com uma habilidade especial.