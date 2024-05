Olin Batista, filho de Luma e Eike, faz rara aparição ao lado da namorada

Olin Batista, um dos filhos de Luma de Oliveira e Eike Batista, apareceu em um clique raro ao lado da namorada, a modelo Patrícia Moreira, no Instagram.

O que aconteceu

Modelo reativou o perfil na rede social e surpreendeu os seguidores com o registro. "Meu amor", escreveu ela na legenda da publicação, que mostrou imagens de um restaurante no Rio de Janeiro.

Olin e Patrícia estão juntos há quase dois anos. Em outubro de 2023, o jornal Extra revelou que o rapaz havia deixado a casa da mãe para viver com a companheira em um apartamento em São Conrado, zona sul da capital fluminense.

Jornal também revelou que ele estava um pouco afastado da família. A reportagem apontou que o rapaz fazia questão de visitar a mãe sempre que possível, mas o mesmo não acontecia em relação ao pai e ao irmão mais velho, Thor.

Olin Batista surge irreconhecível

Olin Batista em 2016 e 2024 Imagem: Divulgação e Reprodução/Instagram

Olin apareceu numa foto rara ao lado do pai, Eike, e do irmão, Thor, em fevereiro deste ano. A aparência de Olin surpreendeu os seguidores. Ele é discreto nas redes sociais e evita postar fotos de si mesmo, por isso a imagem que se tinha do DJ era de anos atrás.

Thor, irmão mais velho de Olin, voltou aos holofotes recentemente. O empresário de 32 anos virou pai. A notícia foi divulgada por sua esposa, a modelo Lunara Campos, no Instagram: "O meu papai entrou em choque de tanta felicidade na hora que me viu pela primeira vez, ainda bem que a minha mamãe se controlou, apesar de estar também em estado de êxtase", escreveu.