Kéfera exibe corpo sarado em maiô cavadíssimo e fio-dental na piscina

Kéfera usou maiô cavadíssimo fio-dental e exibiu corpo sarado nas redes sociais.

O que aconteceu

Após chegar virada da festa We Make Better Days, em São Paulo, a youtuber mostrou nos stories do Instagram uma aposta com o amigo.

Ela decidiu dar um pulo na piscina para testar como os fios do novo megahair reagiriam e brincou que era um vídeo para os netos.

No vídeo, Kéfera tirou a saia do look e ficou só de maiô cavadíssimo fio dental. "Oi netos, hoje a vovó deu uma enlouquecida. Chegamos do rolê e por que não pular na piscina? Aparentemente não estou tentando testar o mega, estou é em pé de guerra com ele, porque estou fazendo ele passar por coisas que nunca na vidinha dele enquanto fabricado, ele imaginou que passaria"