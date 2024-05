Mulher Melão se afoga na praia da Barra e é socorrida por salva-vidas

Mulher Melão, 37, se afogou na praia da Barra, no Rio de Janeiro, e foi socorrida.

O que aconteceu

Neste domingo (19), a famosa curtiu a praia. No entanto, se afogou e teve que ser resgatada por dois salva-vidas.

Os salva-vidas carregaram-na e tiraram-na do mar. A atriz até contou sobre a situação nos stories do Instagram, agradecendo a ajuda: "Obrigada por ter me socorrido".