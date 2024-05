Fragmento de cometa ilumina céu da Espanha e de Portugal como uma cena de filme

Por Catarina Demony e Ana Cantero

LISBOA (Reuters) - Um fragmento brilhante de cometa iluminou os céus de partes da Espanha e de Portugal no sábado à noite, de acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), em um espetáculo natural que um morador de Lisboa disse ter parecido a cena de um filme.

Na manhã deste domingo, a ESA compartilhou no X um vídeo capturado por sua câmera do que descreveu como um "meteoro deslumbrante" sobre os céus da cidade espanhola de Cáceres, perto da fronteira com Portugal.

Mas mais tarde a agência disse que parecia ser um "pequeno pedaço de cometa" e não um meteoro, estimando que o objeto voou sobre Espanha e Portugal a uma velocidade de 45 quilômetros por segundo antes de queimar sobre o Atlântico.

"A probabilidade de serem encontrados meteoritos é muito baixa", disse a ESA.

Em ambos os países, vídeos filmados em várias cidades e vilas se tornaram virais nas redes sociais, mostrando o objeto cruzando o céu noturno em alta velocidade e iluminando-o em tons brilhantes de azul e verde.

O observatório astronômico espanhol Calar Alto também disse que uma análise preliminar do Instituto de Astrofísica da Andaluzia revelou que o objeto tinha uma "origem cometária".

Bernardo Taborda, de 31 anos, morador de Lisboa, disse à Reuters que estava passeando pela cidade com amigos quando o céu de repente ficou verde brilhante: "Quase parecia dia... todos olhamos para trás e vimos isso".

"Parecia um filme, todos olhamos uns para os outros e ficamos atordoados", disse Taborda. "Foi incrível."

(Por Catarina Demony e Ana Cantero; reportagem adicional de Eleanor Whalley e Kinda Makieh)