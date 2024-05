Pode colocar papel alumínio na air fryer? Atenção, depende da marca!

A air fryer é uma das tecnologias mais práticas na cozinha, mas muitas pessoas ainda não sabem o que pode ou não fazer com ela. É normal, por exemplo, ver pessoas colocando papel alumínio para embrulhar um alimento ou mesmo para evitar a sujeira. Mas será que pode? Não é perigoso?

Tilt foi atrás das maiores fabricantes de fritadeiras no Brasil para saber quais são as recomendações de cada uma delas. Para adiantar, saiba que as respostas variam entre as marcas que aprovam e não aprovam o uso da folha metálica.

O que cada marca diz sobre o uso de papel alumínio na Air Fryer

Britânia

Pode usar papel alumínio, mas com ressalvas.

Para a marca, é possível usar o papel alumínio no preparo dos pratos desde que o consumidor siga duas recomendações básicas: embrulhe apenas o alimento que será cozido ou o recipiente adicionado ao alimento no cesto da fritadeira.

Não é recomendado forrar todo o cesto do eletrodoméstico com o papel porque isso pode afetar no fluxo de ar e prejudicar o preparo do alimento. Cobrir a fritadeira pode obstruir a passagem do ar e, inclusive, danificar o aparelho.

O ideal é embrulhar apenas o alimento ou utilizar algum acessório de silicone, com furos, que não atrapalhem o fluxo de ar e ainda ajudam na limpeza da panela.

Mondial

Sim, pode usar.

A Mondial permite o uso de papel alumínio e também do papel manteiga na panela. Segundo eles, o material até colabora para a versatilidade no preparo de diversas receitas.

Multi

Sim, mas com ressalvas.

É possível ter o auxílio da folha de alumínio ou papel manteiga em preparos de alimentos variados. No entanto, a Multi alerta que, ao cobrir o fundo da cuba, a circulação de ar diminui e aconselha o consumidor aumentar o tempo de preparo do prato.

A marca ainda orienta evitar embutidos inteiros dentro da air fryer. Opte por picá-los para evitar que o alimento estoure durante o preparo.

Philco

Não.

A fabricante elenca três motivos para você não tentar a ideia:

Se você cobrir o fundo da cesta, o fluxo de ar dentro da airfryer será reduzido. Isso resultará na diminuição do desempenho de cozimento da Philips Airfryer.

Se você colocar papel manteiga ou papel alumínio no fundo da panela, onde a gordura e a sujeira são coletadas, o fluxo de ar será interrompido e você não obterá um bom resultado de cozimento.

Se você colocar papel manteiga ou papel alumínio na Philips Airfryer sem colocar alimentos dentro, esses papéis podem ser aspirados pelo aquecedor e poderão queimar.

Philips Walita

Não.

A Philips Walita não recomenda o uso de papel alumínio, tampouco de papel manteiga, durante o preparo das comidas. Isso porque, segundo ela, o material impede que o ar quente circule de forma adequada, interferindo no resultado do prato e gerando riscos ao aparelho.

Entretanto, a empresa indica o uso de outros acessórios, como grelhas e cestas antiaderentes ou de silicone, para ajudar o consumidor.

Polishop

Sim.

A Polishop não tem nenhuma contraindicação ao uso da folha metálica. Também aprova o uso de refratários, grelhas e formas durante o cozimento dos pratos, sem qualquer restrição.

A reportagem entrou em contato com as assessorias de imprensa da Arno, Cadence, Electrolux e Oster, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto, e o conteúdo será atualizado se as marcas responderem.

*Com matéria de agosto de 2023