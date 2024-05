Graciele Lacerda posa de biquíni fio-dental em dia de sol na fazenda

Graciele Lacerda, 43, viajou para a fazenda É o Amor, em Araguapaz (GO).

O que aconteceu

Influenciadora escolheu um biquíni fio-dental rosa para aproveitar o dia de sol na propriedade rural. "Uma semana no paraíso, recarregando a bateria", escreveu a companheira de Zezé Di Camargo, no sábado (19), na legenda da publicação feita no Instagram.

Famosa contou que acordou com a garganta "arranhando" após dia na piscina. "Bom dia. Domingo maravilhoso. Vamos aproveitar mais uns dois dias aqui. Está bom demais. Acordei com a garganta um pouquinho arranhando, mas acho que é porque eu peguei sol ontem", completou, hoje (19), na rede social.

Ela faz questão de manter a rotina de atividade física. "Apenas faça por você. Não é estético. Não é a aparência. É a sua saúde. Ter a autonomia do seu corpo quando envelhecer", refletiu a influenciadora, na sexta-feira (17).