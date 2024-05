Virada Cultural: 'Uma honra dividir esse palco com a Joelma', diz Pabllo

Pabllo Vittar, 30, foi uma das atrações mais aguardadas da 19ª edição da Virada Cultural em São Paulo.

O que aconteceu

Artista se apresentou no mesmo palco de Joelma, Léo Santana, Julian Marley e Djonga.

A Splash, ela falou sobre a boa fase com o lançamento do álbum "Batidão Tropical 2", que traz regravações de forró e tecnobrega que fizeram sucesso no Norte e Nordeste do país.

Artista se apresentou no mesmo palco de Joelma, Léo Santana, Julian Marley e Djonga Imagem: Marcelo Justo/UOL

Entre as faixas está "Pra Te Esquecer", canção eternizada na voz da ex-cantora da banda Calypso.

Desde o começo da minha carreira, eu acreditei que seria importante incorporar ritmos brasileiros. Acho importante aproximar o forró e o brega do pop. É uma honra dividir o palco com a Joelma hoje. Pabllo Vittar

Após atraso, Pablo Vittar faz público dançar agarradinho

Apresentação começou com 50 minutos de atraso, após falha técnica. A artista embalou as músicas do novo álbum "Batidão Tropical 2" e os principais hits da carreira, como "Amor De Quê" e "K.O". As músicas do novo álbum fizeram o público dançar coladinho no Anhangabaú, em São Paulo.

Apresentação de Pabllo começou com 50 minutos de atraso, após falha técnica Imagem: Marcelo Justo/UOL

Aline dos Santos estava acompanhada da namorada, Thabata Lima. Elas passaram boa parte do show dançando juntas. "Aqui a gente se sente à vontade. Se você olhar, tem muitos casais de lésbicas e gays aqui. O show da Pabllo é pra gente", conta.

A apresentação também foi marcada por princípios de tumulto, mas os envolvidos logo foram retirados pela Polícia Militar.