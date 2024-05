Esposa revela mudança de Rodriguinho após o BBB: 'Fez crescer como pessoa'

Bruna Amaral confessou que o BBB 24 (Globo) mudou Rodriguinho. A esposa contou que ele "cresceu como pessoa" e está melhor depois da experiência.

O que aconteceu

A mulher citou a evolução pessoal do cantor após a participação no reality. "Acho que o Rodrigo saiu um novo homem da casa. Ele já era maravilhoso, mas o aprendizado que ele teve lá, a vivência com pessoas que não conhecia, fez ele crescer muito como pessoa, como ser humano. Ele trouxe isso para fora, para o nosso relacionamento, para a nossa família", destacou à Quem.

Para a influenciadora, Rodriguinho ganhou maturidade com o confinamento: "Acredito que ele saiu mais maduro além do que ele já é. Acho que hoje ele consegue dar mais valor a muitas coisas pequenas do dia a dia que antes ele não dava".

Uma das maiores surpresas foi vê-lo chorar: "Acho que nunca tinha visto. Era muito angustiante, porque via ele lá e, nesses momentos de fraqueza dele, ficava em casa e começava a chorar também. Depois, pensava: 'Não posso, porque tenho que estar forte, dando força para ele quando sair. Foi complicadinho vê-lo chorando, mas faz parte do processo, parte do crescimento dele como pessoa".

Bruna Amaral apontou que o marido se recusou a ver coisas do programa ao ser eliminado: "Ele não quis ver nada relacionado a vídeo, a meme, essas coisas, a gente não mostrou nada para ele, até porque não iria acrescentar em nada na vida dele. Fomos contando aos poucos".

Ela negou ter se arrependido por ficar ao lado do pagodeiro em meio às suas polêmicas: "Me sinto muito realizada mesmo como esposa, como mulher, de ter ficado aqui fora defendendo ele e lutando. Não me arrependo de nada, me sinto muito feliz".