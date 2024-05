Gretchen diz saber quantas cuecas o marido tem: 'Se faltar uma, eu sei'

Gretchen, 64, afirmou saber exatamente quantas cuecas o marido, Esdras de Souza, 50, tem e que sabe se estiver faltando alguma.

O que aconteceu

A cantora afirmou ser uma pessoa detalhista. Durante participação no Poc Cast, ela contou que se colocar cinco calcinhas para lavar e uma ficar dentro da máquina, não só percebe que há uma peça a menos, como sabe qual a cor da calcinha faltante.

Em seguida, ela explicou que reconhece todas as peças íntimas do marido. "Se eu for na gaveta do Esdras, porque sou eu que arruma, se eu for e tiver faltando uma cueca, eu sei que está faltando. Ou esqueceu em algum lugar, ou tá no cesto, mas eu sei que está faltando. Eu sei de tudo que tem dentro da minha casa".

Gretchen também disse manter uma relação de proximidade com Esdras. A artista destacou que quando está longe um do outro, eles tomam café da manhã e almoçam juntos por videochamada. "Ele cuida de mim de verdade. Não é fake, a gente não faz para mostrar para os outros. Nossa vida é assim".

Na entrevista, Gretchen também contou que tem o hábito de dormir com a mão dentro da cueca do marido. "Quando ele está [deitado ao meu lado], posso estar de costas para ele, eu viro a mão e enfio dentro do shorts, porque eu preciso sentir... Sabe o elástico da roupa? O elástico segura a minha mão, eu tô ali com a mão no corpo dele para não escapar. Eu preciso do toque. É muito importante para mim".