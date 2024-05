Fãs de Daniel Caesar no C6 Fest apoiam parceria com Ludmilla: 'No Numanice'

Daniel Caesar é uma das atrações mais aguardadas deste domingo (19) no C6 Fest, festival que acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Essa não é a primeira vez do canadense no Brasil. No Carnaval de 2023, Daniel fez uma participação especial no bloco de Ludmilla, e a amizade dos dois parece continuar firme e forte: no show que fez sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, Daniel colocou um vídeo no telão em que canta uma mistura de "Best Part", um de seus maiores singles, com "Te Amar Demais", de Lud.

Entre o público do C6, fãs torceram por uma parceria entre Daniel e Ludmilla. "Já pensou ele no Numanice? Seria uma combinação muito perfeita", disse Beatriz Ferreira Santos, 26, fã declarada do canadense. Rodrigo Samiez, 26, que a acompanhava, também elogiou o cantor. "['Never Enough'] foi o álbum que eu mais ouvi ano passado. Estou doido para ver esse show. Comprei o ingresso assim que vi o nome dele na programação", disse.

A amiga complementou, dizendo que seu sonho era vê-lo ao vivo. Eles ainda confessaram que estão "prontos para chorar bastante" com o show, que costuma ser marcado por singles de amores e desamores.

Imagem: Instagram/ludmilla

Leticia Souza Gonçalves, 26, disse que o show de Daniel também trouxe um certo "desespero". "Eu acho que ele não volta nunca mais. Acho que ele não tem público para fazer outro show aqui". Seu amigo, Guilherme Scaliuzi, 28, concorda. "O preço é meio impraticável. Muito caro, e não só especificamente o C6, mas a maioria dos festivais em São Paulo". Douglas Mota, 19, também estava acompanhado do grupo e acredita que Daniel poderia ser um bom nome para alguma edição do Lollapalooza.

O trio ainda exaltou a presença dele no show de Ludmilla e apoia uma possível parceria não só de pagode, com a cantora brasileira, mas também de funk, com Luccas Carlos, outro cantor que se apresenta no C6. "Ele já está aqui hoje. Combina mais. Já poderia rolar essa conexão", disse Letícia.