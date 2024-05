Os Garotin coloca Virada Cultural no ritmo do baile charme carioca

O trio musical Os Garotin colocou a Virada Cultural no ritmo do baile charme carioca, na tarde deste domingo (19), no Palco Pirajussara, na Arena Butantã, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

A banda empolgou e sentiu a energia do público. "Em São Paulo, a gente pode firmar um acordinho de vir todo mês, viu? Vocês são demais!", disse Leo Guima para o público, que se rendeu ao som e aos grupinhos que praticavam passinhos.

Uma das fãs falou do motivo que a levou para assistir ao show do trio musical. "Eu adoro Os Garotin porque eles são jovens, cantam muito e lembram os bailes de charme que os meus pais me levavam", contou Natália Trindade, 16, que parou os passinhos para a entrevista.

Os amigos colaboram com os elogios ao trio musical. "Eu me sinto representado por eles. Jovens pretos trazendo felicidade", disse Renan Júnior, 16, acompanhado pela amiga e puxadora de passinhos, Bruna Marcondes, 16.

Com quase meio milhão de ouvintes no Spotify, o trio de soul e R&B é São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Formada por Anchieta, Leo Guima e Cupertino, a banda já gravou e foi apadrinhada pela lenda da MPB Caetano Veloso. Eles dão a voz na faixa "Nossa Resenha".