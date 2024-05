Virada: palco de Victin vira templo com rap gospel: 'Chamado de Deus'

Em mais um show na Virada Cultural da Solidariedade, Victin fez o palco Rio Pirajussara da Arena Butantã virar um templo e apresentou o seu rap gospel, na tarde deste domingo (19), na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Em muitos momentos do show, os fãs levantavam as mãos e fechavam os olhos, mostrando a emoção ao prestigiar o show do artista. Em cima do palco, Victin via a plateia respondendo ao seu comando.

Comemoração com show religioso para além do templo. "Eu estou aqui porque eu e minha filha adoramos o som do Victin. É maravilhoso saber que a gente pode ver um show dele na Virada e não só na igreja. Me senti acolhida", contou a confeiteira Dora Delvale, 43, que foi acompanhada da filha Manuela Delvale, 14.

Cantor fala em chamado de Deus com show na Virada Cultural. "Talvez você esteja me vendo pela primeira vez hoje, neste domingo, e por meio do meu som você recebeu o chamado de Deus. Que louco, né? É Jesus. Jesus invadiu a cena", disse Victin em conversa franca com o público.

No show da Virada Cutural da Solidariedade, o cantor apresentou o seu mais novo trabalho, o álbum "God feat Me". O cantor tem sucessos como as músicas "Já Agradeço", "Eu Te Amo" e "Aff", que compõe o seu EP de estreia, chamado "Jesus Invadiu a Cena".

Em 2021, o cantor de rap gospel se destacou com o single "Prazer Jesus" entrando no Top 50 Brasil.