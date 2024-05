Groove de Deus: Eli Soares coloca crentes para dançar na Virada Cultural

Eli Soares foi um dos grandes nomes da música gospel na Virada Cultural da Solidariedade 2024. Mesmo com a definição gospel, o público do Palco Butantã acompanha a competente banda em cada música com passinhos e mãos ao alto.

O que aconteceu

As irmãs evangélicas Tatiane Ribeiro, 46, assistente social, Fernanda Ribeiro, 42, estudante, e Renata Ribeiro, 34, secretária, vibraram com o show. "A gente viu um show do Eli na igreja, mas é legal ver aqui. Ele mesmo disse que o som de Deus é para todos, assim como outras religiões estão naturalmente incorporadas na música secular", explica Renata.

Eli Soares mostrou seu habitual talento com melismas vocais. A banda desfilou uma série de grooves com inspiração na The J.B's, lendária banda de James Brown.

O cantor lançou seu terceiro álbum do projeto "Memórias". A canção "Me Ajude a Melhorar" ficou em primeiro lugar em várias rádios gospel. Eli também conta com vários outros sucessos como "Não Posso Te Deixar", "Minha Oração", "Os Anjos Te Louvam" e muitos outros.