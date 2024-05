Marvvila pede Virada Cultural no Rio de Janeiro: 'Seria incrível'

Marvvila foi uma das atrações da Virada Cultural da Solidariedade no palco Brasilândia neste domingo (19). A cantora pediu um evento com os mesmos moldes no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cantora afirmou sobre a oportunidade se apresentar na Virada Cultural. "Uma honra estar aqui no meio de artistas tão incríveis. A Virada é pensada para as pessoas se divertirem, se jogarem e serem felizes. Já tive do outro lado, na plateia, pedindo uma oportunidade. Hoje é uma honra poder estar aqui", disse ela, que conversou com Splash após o seu show.

A respeito de seu estilo musical, ela disse que procura fazer misturas com o pagode. "Sou eclética total, mas sou uma mulher pagodeira e safada. Tudo que trago nos meus shows de outros estilos é sempre no ritmo do pagode. Como sempre brinco, tudo fica bom com pagode. Misturamos muita coisa e a galera gosta", afirmou.

Marvvila falou a respeito do aumento de mulheres no pagode e em outros gêneros Imagem: Bruna Bento/UOL

A artista comemorou o aumento da presença de mulheres em gêneros da música dominados por homens, mas ponderou que ainda há um caminho a ser percorrido. "Temos quebrado barreiras para as mulheres no pagode. Ainda pode ser muito melhor com mais mulheres na cena. Ainda é muito dominado por homens".

É tempo de mudança, mas as pessoas têm que comprar o nosso barulho. Muitas mulheres incríveis estão fazendo um som maravilhoso, até mesmo no rap e trap e precisam de mais destaque. É como tirar leite de pedra, mas estamos no caminho certo. Tem muita coisa boa para ser mostrada. Marvvila

Marvvila considera que um evento como a Virada Cultural seria muito bem aceito no Rio de Janeiro, cidade em que nasceu. "Seria incrível uma Virada Cultural no Rio, a galera iria amar. Ter um evento com essa estrutura e com tantos artistas incríveis seria maravilhoso para a cidade e para as pessoas", finalizou.