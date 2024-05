Manu Gavassi anuncia noivado com Jullio Reis: 'A gente disse 'óbvio''

A cantora Manu Gavassi, 31, anunciou o noivado com o modelo Jullio Reis, 27 em uma publicação no Instagram. Os dois estão juntos há três anos.

Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse 'sim', a gente disse 'óbvio!' Com você a vida é infinitamente melhor. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história.

Manu Gavassi no Instagram

Amigos celebraram a notícia. Nos comentários, Bruna Marquezine escreveu: "Viva" e Thelma Assis disse que o casal era "lindo".

Os dois assumiram o namoro em junho de 2021. Na ocasião, ela publicou uma foto ao lado dele e se declarou: 'Eu te amo em caps".

Manu e Jullio se conheceram por meio de um amigo em comum, que considerou que os dois tinham tudo a ver. "Ele estava completamente certo, porque, na primeira vez em que a gente se falou, a gente ficou sete horas no celular. Quando desliguei, parecia que era a pessoa com quem eu mais tinha intimidade na vida, alguém da minha família", disse a ex-BBB em entrevista ao "Poc Cast" em 2022.