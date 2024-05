Sean "Diddy" Combs pede desculpas após vídeo que mostra agressões a ex-namorada

(Reuters) - O rapper, produtor musical e magnata da música Sean "Diddy" Combs publicou um pedido de desculpas nas redes sociais neste domingo, dois dias após a divulgação de um vídeo de câmeras de vigilância de um hotel que aparentemente o mostrava atacando sua ex-namorada.

“Sinto muito”, disse Combs em publicação de vídeo em sua página do Instagram. "Meu comportamento naquele vídeo é indesculpável. Assumo total responsabilidade por minhas ações naquele vídeo. Estou enojado. Fiquei enojado quando fiz isso. Estou enojado agora."

Dirigindo-se diretamente para a câmera, Combs disse que procurou terapia e foi para a reabilitação.

No vídeo de 2016, divulgado pela CNN na sexta-feira, o rapper parece agarrar a vocalista de R&B Casandra Ventura enquanto ela espera no elevador de um hotel na Califórnia. Vestido apenas com uma toalha, ele a joga no chão, chutando-a repetidas vezes antes de arrastá-la para um corredor, mostra o vídeo.

Um representante de Sean Combs não foi encontrado imediatamente para mais comentários.

