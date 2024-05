Manu Bahtidão recorre ao funk e leva éguinha pocotó para show na Virada

Manu Bahtidão surfou nas paradas musicais com "Daqui pra Sempre", hit com Simone Mendes, e não seria surpresa se a faixa fosse o grande destaque de sua estreia na Virada Cultural. Na tarde deste domingo (19), a representante do tecnomelody levantou o público em sua apresentação na Arena Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Para abrir o setlist, eis "Daqui pra Sempre" — e para fechar a performance, em plateia repleta de família e jovens, também. Felizmente, não foi só isso que animou o show de quase 45 minutos.

Surpreendentemente, Manu inseriu um longo medley de funk — recorrendo a clássicos do Bonde do Tigrão e outros sucessos, como "Dança da Motinha".

No número "Eguinha Pocotó", houve dançarinos descamisados e até uma rena invadindo o palco. O público aplaudiu e se divertiu com a inserção.

Manu Bahtidão faz show na Virada Cultural de 2024 Imagem: Júlio Boll/UOL

Em outra parte, o fenômeno musical também recebeu a família no palco. "Muito feliz de estar aqui e queria saber se vocês já cantam minhas músicas novas?", perguntou ela, emendando com o single "Torre Eiffel", em número que contou com a participação do filho Theo, 7.

Lançamentos recentes da artista completaram a tarde musical: entre eles, "Abismo", "Quem Perde é Quem Trai" e "Vinho Branco".

Pioneira do movimento tecnomelody, Manu Bahtidão vem crescendo em suas contas nas plataformas digitais. Ela soma mais de 700 milhões de visualizações no Youtube e 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Plateia do show de Manu Bahtidão na Virada Cultural de 2024 Imagem: Júlio Boll/UOL

Recentemente, a artista chamou a atenção da mídia por ter chegado atrasada para se apresentar no aniversário de Lua, filha de Viih Tube, e ser cortada do evento. Em 2007, Manu foi vocalista da Banda da Loirinha e, em 2009, ingressou na banda Companhia do Calypso.

No domingo, a Arena Campo Limpo já recebeu as apresentações de Trupe Trupé Pé de Brasil e da banda Catedral. A programação ao longo do dia conta ainda com Arlindinho e Leonardo.