Virada Cultural: Dennis transforma Arena Anhangabaú em baile funk

Pela primeira vez na Virada Cultural, Dennis, 43, afirmou estar muito feliz com a participação. Ele prometeu e cumpriu: transformou o Palco Viaduto do Chá, na Arena Anhangabaú, centro de São Paulo, em um grande baile funk.

O que aconteceu

Dennis subiu ao palco no fim da tarde de domingo (19) com 20 minutos, mas não decepcionou. O show começou com a sequência de hits que ele costuma tocar em seu famoso Baile — incluindo os sucessos "Tá OK" e "Medley da Gaiola".

Dennis se apresenta no Vale do Anhangabaú, na Virada Cultural de 2024 Imagem: Bruna Bento/UOL

Durante a apresentação, os anões Wanderley Honorato e Davidson Santos ajudaram a animar ainda mais a festa. Ao lado de Dennis, eles dançaram muito em cima da mesa.

A assistente de vendas Ana Carolina Nascimento Alves, 20, comentou: "Cheguei no meio do show, mas foi um espetáculo maravilhoso. Me senti em um baile funk, pulei, gritei e dancei muito."

