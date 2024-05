Leonardo enaltece voluntários no RS e faz show com hits na Virada Cultural

Leonardo fez show cheio de hits na Virada Cultural, na noite deste domingo (19), e enalteceu o trabalho dos voluntários no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

São mais de 40 anos de carreira e resumir isso em uma hora seria praticamente impossível para Leonardo. Última atração da Arena Campo Limpo, o sertanejo lotou o espaço na zona sul de São Paulo e quebrou o protocolo: seu show durou 1h40, passeando por diferentes sucessos de sua trajetória.

Mesmo com 20 minutos de atraso, o público pareceu não se importar e cantou junto a abertura ao som de "Viva a Vida". Não demorou muito para o artista emendar hits como "Eu Juro" e "Coração Bandido".

Em uma de suas conversas com o público, que pouco interagiu mesmo com o astro, Leonardo falou sobre a situação do RS. Ele pediu que o público siga realizando doações e explicou sobre o quanto os voluntários são valiosos neste momento crítico.

Vamos continuar a ajudar as pessoas que precisam, nossos irmãos do RS, torço muito por eles. E os voluntários são de Deus mesmo. O pessoal não tem medo de pular na água pra salvar o outro Leonardo

Segredos do camarim do artista. Antes de subir ao palco, o artista conversou com Splash e mostrou que carrega um retrato de Leandro em sua mesinha de preparação. No palco, a parceria com o irmão, que morreu em 1998, segue lembrada com faixas como "Sonho por Sonho", "Pense em Mim" e "Talismã".

Antes de "Temporal do Amor", uma das baladas românticas marcantes da história da dupla, Leonardo chegou a apontar para o céu e ficou levemente emocionado.

Para completar o setlist, outros modões garantiram a animação do público, como "Telefone Mudo" e "60 Dias Apaixonado", e hinos, como "Boate Azul". "Essa não podia faltar", disse ele, apontando para a plateia.

Para encerrar a noite, o cantor agradeceu o público presente na Virada Cultural. Após performar "Cadê Você", ele disse algumas palavras de agradecimento. "Estou muito feliz de estar aqui, cantando pertinho de casa, obrigado, São Paulo", finalizou.

Uma das presentes no show foi a fã Marilene Brandão Cordeiro, 47, que chegou 4 horas antes para a apresentação. Ela chegou cedo para garantir o seu espaço na grade para ver o show dele na Virada Cultural da Solidariedade.