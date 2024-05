Após homenagem a Cassiano, Liniker quer celebrar Djavan

Liniker foi uma das convidadas do show Baile Cassiano, que aconteceu na programação do C6 Fest neste domingo (19), no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

Além dela, Preta Gil, Fran Gil, Negra Li e Luccas Carlos participaram do show em homenagem ao cantor e compositor, que morreu em 2021. "Hoje, especificamente, foi muito lindo por ser uma homenagem a um grande ídolo, e um grande representante da música preta brasileira", disse Liniker a Splash sobre a homenagem para Cassiano.

No palco, ela também exaltou a importância dele para a cultura preta do Brasil. "Poder cantar essas músicas e ver outras interpretações, é muito bonito, muito emocionante. A gente está reverenciado um cara que foi tão invisibilizado e deixado de lado".

Liniker ainda contou que gostaria de repetir a dose com outro nome da música brasileira. "Eu tenho falado muito de Djavan em tudo que eu faço. Ele é meu maior ídolo, meu guia, minha seta.".

A cantora, sem dar muitos detalhes, contou que já tem um projeto novo no forno. Seu último trabalho foi "Índigo Borboleta Anil", lançado em 2021. De acordo com ela, será uma grande novidade. "Está no forno".