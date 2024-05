Black Pumas faz show mágico e colorido, digno dos criadores de 'Colors'

Já eram 20h de sábado (18), quando Eric Burton e Adrien Quesada subiram ao palco para marcar cada uma das 5.000 pessoas da arena. A decisão genial do festival de transformar a face norte do palco externo do Auditório Oscar Niemeyer em um telão gigante, potencializa todas as sensações e cores da apresentação.

O duo Texano jogou no seguro. Apresentaram de forma muito inteligente uma mistura de músicas do seu primeiro e já consagrado álbum, também batizado 'Black Pumas', de 2019, e as músicas mais ouvidas do último álbum, 'Chronicles of a Diamond'.

Viajando entre o rock n' roll, o blues e a soul music de maneira tão natural que mal se nota a passagem de um gênero para o outro, a sinergia entre Eric, Adrian e a banda é invejável.

No momento de 'More Than a Love Song', música que fala sobre a amizade entre os dois integrantes, a performance se tornou espiritual. Foi lindo observar amigos e casais se abraçando e cantando uns para os outros, de maneira orgânica, sem 'forçação'.

C6 Fest: vocalista do Black Pumas, Eric Burton Imagem: Mariana Pekin/UOL

No momento mais messiânico do show, Eric desce do palco e termina a canção no meio do público. Um pesadelo para os seguranças do evento e sonho realizado para a famosa 'galera da grade', os fãs mais adictos.

Eric se afasta cerca de 10 metros para dentro da multidão como quem resolve nadar no mar em ressaca. Depois entre abraços, beijos e lágrimas demora cerca de cinco minutos inteiros para voltar ao palco.

C6 Fest: Black Pumas agita público no Ibirapuera Imagem: Mariana Pekin/UOL

A tão esperada canção, que alçou o duo a nível mundial, fecha o show com gosto de final de filme épico. Tudo isso banhado em um trabalho de luz extremamente bem feito, um show à parte, mágico, colorido, digno dos criadores de 'Colors'.