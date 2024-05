Orochi esvazia farmácia e destina produtos às vítimas de enchentes no RS

O rapper Orochi, 25, divulgou em seu Instagram algumas mobilizações que tem organizado em prol das vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em um dos posts, o músico mostrou ter 'esvaziado' uma farmácia, comprando todos os produtos à venda a fim de destiná-los ao povo gaúcho. "Enchendo um caminhão com produtos de higiene e remédios", detalhou Orochi, exibindo as prateleiras vazias do estabelecimento, em meio aos itens empacotados.

O rapper encheu também um caminhão com vários galões de águas, prestes a serem transportados até o Rio Grande. "Estou chegando forte, Sul! Vocês sempre me receberam bem. Agora é hora de eu retribuir!"

Em outros stories, Orochi exibiu registros de um galpão, com toneladas de alimentos sendo encaminhados ao veículo que os levaria até as vítimas. "Os animas precisam do suporte também. Mais um caminhão com 15 toneladas de ração!", anunciou ele na sequência.