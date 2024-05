Influenciadores são desmascarados em podcast: 'Pessoas solitárias'

O podcast "Má Influência", apresentado pela atriz Maria Bopp e pela comediante Babu Carreira, é baseado em "Scamfluencers", um dos programas mais conhecidos dos Estados Unidos, que já ganhou o prêmio Ambie de Melhor Podcast de Entretenimento em 2023.

Com três episódios já disponíveis, a versão brasileira, criada pela Wondery (a mesma que produziu "A Coach", de Chico Felitti), acompanha, a cada semana, casos intrigantes de personagens reais do mundo da moda, finanças, bem-estar, entre outros, que usaram sua influência de forma questionável.

Pablo Marçal, George Santos e Lou Pearlman são os protagonistas dos primeiros capítulos. "A gente não vilaniza os nossos personagens; a gente humaniza eles, até porque a gente olha para eles antes da fama, e vê como às vezes foi adolescência e infância dessas pessoas", conta Maria Bopp em entrevista a Splash.

Após o sucesso de 'A Coach', apresentado por Chico Felitti, Má Influência é o novo projeto da Wonder Imagem: Divulgação/ Wondery

A apresentadora acredita que "Má Influência" é uma maneira de dar um novo entendimento à formação de caráter das pessoas. "Às vezes, por trás de um grande golpista, tem um desejo primitivo de ser amado. [...] O desejo de ser amado se confunde com desejo de ser venerado e de ser seguido."

É muito curioso ver como a maioria dos personagens são pessoas solitárias, ou que algum momento apresentam vários sintomas de solidão.

Babu Correia, apresentadora com Bopp

As apresentadoras acreditam que todo mundo pode influenciar os outros de maneira negativa. "Dependendo de quem está observando. Pode ser que, para um público específico, uma mulher que fala palavrão pode ser considerada uma má influência. Então depende de quais são os seus valores pessoais", explica Correia.

Possível 'hate'

Por se tratar de personagens que contam com fãs, há a possibilidade de que Correia e Bopp lidem com os famosos "haters". No entanto, elas não se preocupam. "A gente só está usando histórias de conhecimento público. Qualquer pessoa que fizer alguma pesquisa conseguirá obter essas informações", diz Maria Bopp.

Não são ataques pessoais a nenhum tipo de profissional e a nenhum tipo de influenciador.

Babu Correia

Alerta

Além de informar, "Má Influência" também funciona como uma maneira de alertar o público. "É para ser uma fofoca entre amigas. Mas com certeza imagino que o podcast auxilie as pessoas a criarem um senso crítico maior em relação ao conteúdo que elas consomem na internet", acredita Bopp.