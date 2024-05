SBT é acusado de fake news com matéria sobre caminhões multados no RS

A reportagem, veiculada na noite de terça-feira (7), trazia a seguinte tarja: "Exclusivo: motoristas com doações estão sendo barrados e multados".

No entanto, os veículos estavam sendo parados por excesso de peso. À repórter Márcia Dantas, apenas um motorista alegou ter recebido uma multa indevida.

Márcia disse que o que foi reportado na reportagem é "muito diferente" de fake news. "O que a gente queria naquele momento era uma celeridade. Um deles fazia uma denúncia que havia sido multado injustamente. Isso tem que ser analisado pelo órgão, não [pela] gente. Isso tá muito diferente de fake news, de dizer que a carga tá sendo retida por motivo A ou B", disse nos stories do Instagram na noite de terça-feira.

A jornalista se pronunciou novamente e disse que a ANTT vai anular a multa indevida. "O SBT não divulga fake news. Nós somos uma emissora em compromisso com a verdade. Estamos aqui para ajudar a população do Rio Grande do Sul [...] Se o nosso jornalismo cometer qualquer erro, nós seremos transparentes", afirmou ao vivo nesta quarta-feira (8) no "Chega Mais".

Splash entrou em contato com a ANTT sobre a anulação da multa e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Novamente agora pela manhã, o SBT em nota informa que "Não Divulgam Fake News". Márcia Dantas está apenas na região para cobrir os fatos e claro, prestar solidariedade dada a gravidade da situação.#ChegaMaishttps://t.co/68cmfyhDxL -- (@OJonhSantos) May 8, 2024

O que aconteceu

O SBT veiculou uma reportagem que afirmava que caminhões com donativos ao Rio Grande do Sul estavam sendo multados, sem explicar o motivo. A matéria é de Márcia Dantas, que ressaltou que a informação era "exclusiva".

Se não fossem as Redes Sociais, com quem estaria a verdade? pic.twitter.com/3qkj8TNxNW -- Renato Esteves (@renatoesteves) May 7, 2024

A ANTT negou a informação e disse que os veículos de carga passam em balanças nas rodovias, por um procedimento simplificado de fiscalização e são liberados para seguir viagem. "Não há solicitação de nota fiscal e nem aplicação de multas sobre veículos que transportam donativos".

Os veículos de carga que passam nas balanças em rodovias que acessam o Estado passam por um procedimento simplificado de fiscalização e são liberados para seguir viagem. Não há solicitação de nota fiscal e nem aplicação de multas sobre veículos que transportam donativos. (+) -- ANTT (@ANTT_oficial) May 8, 2024

pelas chuvas no Rio Grande do Sul, além de mobilizar equipes da própria Agência e dos entes regulados no auxílio à população atingida e no reestabelecimento da normalidade. -- ANTT (@ANTT_oficial) May 8, 2024

A empresa Bread King também negou que houve multa e disse que o veículo foi abordado por excesso de peso. "Porém, foi liberado sem receber qualquer notificação ou autuação".

Com a repercussão da notícia, abraçada por uma onda negacionista, Márcia Dantas disse que "o jornalismo do SBT" e de sua equipe não são baseados em política. Ela afirmou que não queria receber ataques e nem elogios. "Em relação à denúncia dos caminhoneiros nós reportamos o que aconteceu ontem com a nossa equipe. Houve uma fiscalização, houve uma multa, a ANTT disse que vai rever essas multas. A situação foi essa. Existe uma burocracia que atrapalha a chegada das fiscalizações, mas não quero polêmica em relação a isso", afirmou nos stories do Instagram.

A jornalista pediu que a reportagem não fosse usada para promover discursos de ódio. "Nosso jornalismo fez um outro trabalho que não tem nada a ver com essa informação que está circulando. Não usem esse conteúdo para fazer o conteúdo que vocês queriam ter. Olha, gente, a internet, pelo amor de Deus".