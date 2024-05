Com hit do TikTok e homenagem a mineira, Pavement dá show maduro e enérgico

Quando o vocalista e guitarrista Stephen Malkmus iniciava os primeiros acordes de "Cut Your Hair", o público que se amontoava na tenda Metlife do C6 Fest se animou ainda mais para dançar. Não que o show já não estivesse animado, mas talvez porque é a música do Pavement que mais se aproxime de um padrão melódico pop.

Porque em quatro décadas de carreira, o Pavement virou sinônimo de um tipo de rock intencionalmente desleixado, meio irônico, autodepreciativo, bem distante do tom comercial da maioria das bandas dos anos 1990. É uma estética que tem sua origem nos anos 1970, com The Fall, e influenciou muita gente atual (Mac Demarco, Speedy Ortiz, Ty Segall), mas que foi lapidada pelo Pavement.

Pavement se apresenta no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Se antes o sucesso comercial era até desdenhado por Malkmus e cia, hoje, mais maduros, abraçam as oportunidades que aparecem. Um exemplo é a faixa "Harness Your Hopes", faixa composta nos anos 1990 e que estava meio esquecida até ser colocada como trilha sonora de um vídeo no TikTok. Viralizou e tornou-se um hit atualíssimo. A música, claro, apareceu no show em São Paulo.

A banda está afiada, e canções como "Range Life" e "In the Mouth a Desert" ganham versões bem ajustadas. Logo no início, "Silence Kid" fez muita gente voltar no tempo. Mesma coisa com "Stereo", que com uma energia absurda transportou o público já quarentão para clubinhos roqueiros de anos atrás.

Imagem: Micaela Wernicke/UOL

"Shady Lane", "Trigger Cut", "Stop Brearhin". Quanta música que sonorizou a vida de muita gente. E tudo fez desse domingo (19) no C6 Fest um dia tão especial.

Foi um show que passou por todas as fases da banda e deixou todos com um sorriso no rosto. Detalhe que emocionou: Antes da primeira música, a banda dedicou a apresentação a Fernanda Azevedo, produtora morta há pouco e que ajudou a levantar a cena mineira de rock.