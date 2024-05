Leda tem sonho erótico com Guto em 'Família É Tudo'

No capítulo de quarta-feira (8), da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus se preocupa ao saber que Netuno está em coma. Tom conta para Vênus sobre o encontro com Gina.

Cláudio fala com despeito com Tom e Plutão. Nicole termina o namoro com Max. Lupita afirma que não deixará Elisa dar o golpe em Júpiter.

Jéssica é falsa com Electra. Luca não percebe o amor de Murilo ao vê-lo falar de Electra. Lulu pede para Chicão e Andrômeda convidarem Guto para ir com ela e Lizandra a uma festa. Leda sonha com Guto. Netuno aperta a mão de Vênus na UTI.