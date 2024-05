Datena passa por nova cirurgia após apresentar sangramento

Após passar por uma cirurgia no último dia, 2, José Luiz Datena teve que realizar um novo procedimento. O apresentador havia recebido alta sábado, 4, mas precisou voltar às pressas ao hospital, após apresentar um sangramento na região do períneo, próximo à parte inferior do abdome.

Segundo o colunista Flávio Ricco, a segunda cirurgia foi um sucesso, mas para sua total recuperação, Datena segue internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O Estadão procurou a instituição para obter informações mais atualizadas sobre o estado de saúde do jornalista: "Não tivemos solicitação de boletim médico feito por este paciente. Sem que ele faça essa solicitação, não temos como passar informações sobre o paciente.", responderam em nota.

O períneo masculino é a região onde estão os órgãos sexuais, a bexiga, o ânus, o sacro, o cóccix e o púbis, ou seja, essa é a região responsável pela função urinária, defecatória e sexual.

Após realizar a primeira cirurgia, no último dia, 2, Datena tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde por meio de suas redes sociais. O apresentador deu detalhes de como do o procedimento que era uma correção de uma cirurgia feita seis meses antes: "Em primeiro lugar gostaria de agradecer às mensagens de todos vocês. Eu passei por uma cirurgia para correção de uma cirurgia anterior, que foi realizada seis meses atrás".

Esse não é o primeiro problema de saúde que Datena apresentou nos últimos tempos. No ano passado, o comunicador precisou passar por duas cirurgias cardíacas para colocação de stents, um mecanismo que trata artérias entupidas e que previne na ruptura de aneurismas.

Nesse período de recuperação, quem assumiu o seu posto a frente do Brasil Urgente, da Band, desde o dia 29 de abril, foi o seu filho, Joel Miranda.