Virginia Fonseca mostra doação para RS, mas vira alvo de críticas

Virginia Fonseca mostrou o momento em que fazia desapegos com a finalidade de doar para as vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. No entanto, a atitude da influencer gerou críticas nas redes sociais.

O que aconteceu

A empresária revirou seu closet e tirou uma grande quantidade de roupas para mandar aos atingidos pelas enchentes. "Todos juntos pra ajudar", escreveu.

Virginia, então, contou aos seguidores que colocaria alguns itens à venda em um bazar realizado em julho. "Ainda não acabou, mas estamos separando peça por peça, tamanho por tamanho. Até Maria Alice fez as doações dela! Mandamos fantasias também, porque criança gosta de brincar e eles estão pedindo coisas para o entretenimento dos abrigados. Toda ajuda é bem-vinda, então, bora ajudar", incentivou.

Mesmo divulgando como fazer doações para as vítimas, Virginia virou alvo de comentários negativos. "Pelo amor de Deus, roupas? As pessoas estão morrendo de fome e sede e a Virginia, influencer riquíssima, mandando roupas", "Deveria arrumar direitinho pelo menos, né? Aí depois postar" e "Bom demais colocar dezenas de pessoas para fazer, né? Bom mesmo é botar a mão na massa. Senta aí e ajuda. Isso, sim, seria bem significativo" foram alguns dos comentários deixados na web sobre o assunto.