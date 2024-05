Rivalidade entre Xuxa e Galisteu ofusca história em série de Ayrton Senna

Quando a Netflix anunciou que estrearia uma série sobre Ayrton Senna, centenas de fãs demonstraram-se ansiosos sobre a retratação do "herói nacional".

Em formato de documentário, com seis episódios, a produção pretende mostrar momentos marcantes da trajetória do piloto — das vitórias nas pistas de corrida aos relacionamentos com figuras importantes, como Xuxa e Adriane Galisteu.

Vitor Búrigo destacou as polêmicas que a série já levantou apenas com seu teaser, lançado no fim de abril. "Em vez de a galera falar e enaltecer o Ayrton Senna, [...] [foca na] polêmica de que só aparece a Xuxa, não aparece a Adriane Galisteu. Mas a atriz que faz a Galisteu [Julia Foti] já fez vídeos falando que, sim, ela está na série, só não apareceu no teaser", explica o colunista no Plano Geral desta quarta-feira (8).

Além de Foti, a série conta com Gabriel Leone no papel de Senna, bem como Marco Ricca, Pâmela Tomé e Alice Wegmann no elenco. "Tem uma galera de peso."

A produção teve cenas gravadas no Uruguai, Reino Unido e Argentina — este último, país que Flavia Guerra visitou para conferir os bastidores da gravação. "Quase todas as cenas de autódromo foram filmadas no Autódromo de Buenos Aires", explicou a colunista no Plano Geral. "Porque ele está muito pouco modificado. Para filmar hoje em dia em Interlagos — em que o bairro em volta mudou muito — seria necessário muito CGI, efeito e pós-produção. Ficaria muito caro".

A colunista, que também entrevistou o elenco, afirma que a série tem diversos trechos em língua inglesa para reproduzir o ambiente da F1. "E isso é bom também para a carreira internacional da série."

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.