Edmilson Filho vive irmãos gêmeos em filme com Carol Castro: 'Ansiedade'

Edmilson Filho, 47, é o protagonista de "Férias Trocadas", longa da Paris Filmes que estreou na última quinta-feira (2). Para Splash, o ator expõe a ansiedade de interpretar os irmãos gêmeos Zé e Edu.

Fiquei ansioso em relação ao público ver o trabalho e conseguir comprar a ideia que o Edu realmente é um personagem completamente diferente do Zé.

Edu (Edmilson Filho) e Renata (Carol Castro) em 'Férias Trocadas' Imagem: Divulgação

Ambos os personagens se chamam José Eduardo Santos. Humilde, Zé ganha uma viagem de graça a Cartagena com a família. Já o rico empresário Edu decide levar a esposa e o filho ao mesmo destino para celebrar o aniversário de casamento. Porém, o chegarem ao local, as hospedagens deles são trocadas.

Edmilson ficou nervoso ao criar um tom próprio para cada personagem. O medo, porém, foi compensado com o lançamento do filme. "Tem gente que acha que é outro ator."

Preparação não teve muitos desafios. "Foi prazerosa, bem pensada. Trabalhei muitos maneirismos de cada um. Se bem que o Zé já tem um pouco mais do Edmilson do dia a dia, e o Edu realmente teve uma composição."

Não é só a caracterização que faz essa diferença. Acho que ela foi até muito minimalista, porque a única coisa que fizemos foi colocar uma peruca. Mas é o jeito que cada um fala, anda, como se comporta. Edmilson Filho

'Reality show'

O elenco ficou junto em hotel na Colômbia durante as gravações. Edmilson revela que jantava individualmente com Carol Castro e Aline Campos, que deram vida a seus pares amorosos, para ajudar a compor os personagens.

Convivência nos bastidores influenciou nas telonas. "A gente se encontrava de manhã, nas horas de intervalo íamos para um rooftop que tinha lá, ficava todo mundo junto. Parecia um reality show do filme. Acho que levamos essa química à produção."