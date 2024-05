'Nem lembro mais': famosos confessam que já ficaram anos sem sexo

Julia Fox, 34, se tornou o assunto da semana ao simplesmente comemorar quase três anos sem sexo.

"Dois anos e meio de celibato e nunca estive melhor", comentou ela, em um vídeo do TikTok de um aplicativo de relacionamento. O vídeo em questão abordava sobre o celibato.

Ela não é a primeira celebridade que torna pública estar feliz sem ter intimidade. Splash relembra as histórias para você:

"Preciso cuidar da minha energia"

Baby do Brasil, 71, afirmou que está "há anos sem transar". Este fato, inclusive, esta decisão foi apontado como motivo para o fim do romance com o ex-jogador Casagrande — segundo a biografia dele, "Travessia".

De acordo com a artista, a abstinência sexual tem relação com cuidar da energia do corpo já que atua como pastora.

Como sou pastora evangélica, preciso cuidar da minha energia. Não morri para o sexo, mas quero me poupar de ter relações sexuais com quem não for aprovado por Deus. Nem masturbação. Estou há muitos anos sem transar

Baby do Brasil, em entrevista à Revista Ela

Baby do Brasil diz que evita sexo para cuidar da energia do corpo Imagem: Reprodução/Instagram @victoraffaro

"Nem Lembro mais"

Sarah Sheeva, 51, segue os mesmos passos da mãe Baby do Brasil. Em 2020, a pastora afirmou ao Super pop (RedeTV!) que estava há mais de 17 anos sem fazer sexo ou ter contato íntimo.

"Nem me lembro mais", brincou ela, ao responder a pergunta da apresentadora, Luciana Gimenez, sobre o tempo que está sem se relacionar.

Sarah Sheeva revelou abstinência sexual para Luciana Gimenez no Superpop Imagem: Reprodução/Instagram

"Hormônios acabaram"

Marcos Oliveira, 68, famoso por interpretar o Beiçola em "A Grande Família" (Globo), também viveu abstinência seuxal. Em 2020 ele declarou que ficou mais de 10 anos sem se envolver sexualmente com ninguém.

Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero.

Marcos Oliveira, em entrevista à Quem

Marcos Oliveira integra o time de famosos que viveram abstinência seuxal Imagem: Divulgação/Globo

"Beijar por beijar não beijo"

Joelma, 49, confidenciou que passou quatro anos sem fazer sexo e não lhe fazia falta. Ao Fofocalizando (SBT), em 2022, a cantora destacou que não faz parte do time de "ficar" e, sim, relacionamento sério.

Comigo o negócio é sério, beijou e assume. Não rola ficada comigo, tem que ter muita conexão. Beijar por beijar eu não beijo, nem pensar. Eu tenho uma mania de gostar de homem feio

Joelma

Joelma diz que só se envolveu amorosamente em relacionamento sério Imagem: Reprodução/Instagram/@joelmaareal

"Casamento é complicado"

O cirurgião plástico Robert Rey, mais conhecido como Dr. Rey, afirmou que ficou quase dez anos sem ter relações sexuais. O médico de 60 anos fez a confissão em entrevista ao programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, em 2022.

Vou falar sobre minha vida sexual. Sim, gente, eu vivo totalmente em celibato. Casamento é complicado, meu casamento está um pouquinho quebrado. Ano que vem a gente vai se separar.

Dr. Rey

Dr. Rey assumiu que a vida sexual após o casamento não é das melhores Imagem: Davi Ribeiro / Folhapress PODER

"Tô bem devagar"

Em 2022, Maraisa, 36, da dupla com a gêmea Maiara, contou que passou um ano sem fazer sexo. Ela disse que estava priorizando sua carreira e que relacionamentos a "atrapalham".

"Eu tô bem devagar. Acho que namoro me atrapalha no processo criativo. Aí eu tô lá em casa e o cara fala: 'Vamos jantar'. Quando naquele momento eu só queria estar ouvindo a música", disse ela, aa coluna de Léo Dias.

Maraísa deixou a intimidade de lado para focar no trabalho Imagem: Mariana Pekin/UOL

"Nada aconteceu"

Xuxa Meneghel, 61, também já viveu fase de abstinência sexual na vida. A apresentadora revelou que ficou dois anos e meio sem sexo após a morte do ex-namorado Ayrton Senna, em 1994.

Fiquei até sem dar beijo na boca de ninguém. Nada aconteceu.

Xuxa, em entrevista coluna de Leo Dias.