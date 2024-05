Quer gravar ligações no Android ou iPhone? Veja maneiras simples e rápidas

Celulares com o sistema Android ou iOS têm jeitos diferentes para gravar conversas telefônicas. Alguns modelos exigem a instalação de aplicativos externos. Outros já funcionam diretamente pelo celular.

Se você precisa registrar ligações, seja por motivos profissionais ou pessoais, veja como fazer.

Android

Alguns modelos com Android são vendidos com o aplicativo Telefone, criado pelo Google, já instalado no celular. Com ele é possível:

gravar chamadas de números desconhecidos;

gravar chamadas dos contatos selecionados;

gravar uma chamada individual.

Ao usá-lo, os participantes da ligação serão notificados de que ela será gravada, explica o Google em sua página de suporte.

A gravação só funciona se o telefone tiver alguma versão a partir do Android 9. E o funcionamento pode variar de acordo com o país ou região que a pessoa estiver.

Como gravar pelo app Telefone

Abra o app Telefone no seu aparelho.

no seu aparelho. Faça ou receba uma chamada.

Toque no ícone Gravar na tela de chamada em andamento.

na tela de chamada em andamento. Para interromper a gravação, toque em Parar gravação .

. Um arquivo será salvo com o registro dentro do celular.

OBS: não é possível gravar uma ligação em andamento. Por isso é preciso ativar o recurso antes da chamada.

Para localizar uma gravação:

Dentro do app Telefone, vá em Recentes .

vá em . Toque no autor da chamada que você gravou. Para acessar uma chamada mais recente, acesse o player na tela " Recentes ". Para acessar uma chamada anterior, toque em Histórico . Selecione a gravação na lista de chamadas.

Agora é só clicar no Ouvir.

Outras opções além do app do Google

É possível fazer o download de outros apps do tipo na loja oficial do Google.

Na Play Store brasileira, há opções gratuitas e pagas com boas avaliações dos usuários. Só leia antes as regras de uso e os termos de privacidade do aplicativo. Assim você verá detalhes de como os seus dados são usados.

Outra orientação é ler os comentários de outros internautas para verificar se existem falhas e outros problemas com a plataforma.

Os melhores, de acordo com a análise dos usuários do momento, são:

Call Master, da Glad Appvestor

Gravador de Chamadas Cube ACR

O segundo se destaca porque, mesmo na versão gratuita, grava ligações telefônicas.

Em alguns aparelhos, o Cube consegue gravar também chamadas feitas através do WhatsApp e do Skype.

Uma vez instalado - o app pede algumas permissões para funcionar corretamente - é possível configurar diferentes opções no menu principal, como possibilidade de gravar automaticamente as chamadas e definir quais números serão ou não gravados.

Se o modo de gravação automática estiver selecionado, não será preciso qualquer ação para que as ligações sejam registradas. Isso será automático.

O app ainda conta com uma versão paga, que permite salvar os arquivos de áudio em MP4, backup automático dos arquivos na nuvem e salvar tudo no celular. Para ter acesso a essas funções, é cobrada uma assinatura trimestral.

iPhone

Diferentemente do Android, o iOS não possui um programa nativo para gravar chamadas telefônicas. É necessário recorrer ao download na App Store.

As opções existentes não costumam possuir muitas avaliações, nem são gratuitas. Caso deseje tentar algum programa, a mesma dica do Android vale aqui: antes de usar analise os termos de uso e políticas de privacidade e proteção de dados.

No Brasil, o mais conhecido é o app iCall. Ele promete gravar ligações feitas e recebidas, armazená-las no sistema, autorizar a reprodução e o compartilhamento do áudio.

Outra opção é o Call Recorder. O funcionamento dele é diferente: quando o aplicativo é acionado, ele inicia uma teleconferência para gravar a ligação.

Truque para quem não quer pagar

Donos de iPhone podem recorrer a um truque: usar o programa de gravação de voz nativo do aparelho para gravar chamadas com o viva-voz ativado.

Se o local não estiver com barulho, a qualidade do registro pode ficar boa.

Gravar ligações pode ser considerado crime?

O advogado especializado em direito civil Pedro Kurbhi afirma que não há problemas em gravar uma ligação telefônica desde que a pessoa que está gravando seja um dos participantes da conversa.

Neste caso, diz ele, os tribunais entendem que não há necessidade de avisar que ela está sendo gravada. O aviso é necessário, por exemplo, no contato entre canais de atendimento de empresas e seus clientes.

Vale ressaltar que esse tipo de gravação é totalmente diferente de quando uma ligação é interceptada e gravada por uma pessoa alheia à conversa e sem a devida autorização.

Neste caso, é preciso uma autorização judicial para que isso não se configure como um crime.