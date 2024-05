Felipe Neto mostra FAB com doações ao RS após arrecadar R$ 4,8 milhões

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Felipe Neto, 36, mostrou, na manhã desta quarta-feira (8), o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com doações ao Rio Grande do Sul após arrecadar R$ 4,8 milhões.

O que aconteceu

O youtuber fez uma mobilização em suas redes sociais para comprar purificadores para o RS. "24 horas! Levantamos o valor para compra dos 220 purificadores. Quase R$ 5 milhões. Os purificadores irão amanhã [nesta quarta] cedo via FAB ao RS, onde a Defesa Civil está aguardando para instalar em 220 regiões, gerando milhões de litros de água potável", disse ele.

Na manhã desta quarta, ele mostrou o trabalho das Forças Armadas no armazenamento dos equipamentos. "Decolagem em instantes. Força Aérea Brasileira levando os 220 purificadores para o RS", escreveu ele. Além disso, o youtuber também mostrou o avião cheio de colchões.

O avião da Força Aérea Brasileira está entupido!



Estamos chegando RS! pic.twitter.com/q2ME9jFrP5 -- Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 8, 2024

Na segunda-feira (6), ele fez um apelo aos seguidores para conseguir comprar os purificadores. De acordo com ele, os equipamentos vão transformar a água barrenta em líquido próprio para o consumo dos desabrigados e desalojados no estado gaúcho.

Durante as arrecadações, ele contou que tem o apoio da primeira-dama Janja Silva para o transporte dos purificadores. Ele contou que conversou com ela para ajudar no translado.

Cada unidade custou R$ 22 mil. "Cada um foi R$ 18 mil, mais R$ 2 mil por filtro de linha e mais R$ 2 mil por kit de manutenção. Total de R$ 22 mil a unidade", explicou ele.

Felipe ainda contou sobre o destino do dinheiro restante. "Todo o dinheiro sobressalente que cair no PIX será usado para o RS e vou atualizando vocês de cada centavo!", contou.

O youtuber também tem mostrado as doações pessoais que tem feito. "Mais 25 mil litros de água indo para o Rio Grande do Sul agora", disse ele nesta terça-feira (7).