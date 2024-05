Luísa Sonza sobe ao palco com a mexicana Danna Paola em SP; veja fotos

A cantora e atriz mexicana Danna Paola subiu no palco do Cine Joia, em São Paulo, neste domingo (19), e recebeu Luísa Sonza para se apresentar ao seu lado.

Conhecida por participar das primeiras temporadas de "Elite", Danna Paola usou um look com as cores do Brasil para cantar junto de Sonza. Elas performaram a música "Friend de Semana", parceria das duas com a espanhola Aitana.

Luísa Sonza se apresentou ao lado de Danna Paola em São Paulo Imagem: Leo Franco/ Agnews

Luísa Sonza se apresentou ao lado de Danna Paola em São Paulo Imagem: Leo Franco/ Agnews

Luísa Sonza cantou em show de Danna Paola em São Paulo Imagem: Leo Franco/ Agnews

A cantora mexicana Danna Paola se apresentou em São Paulo Imagem: Leo Franco/ Agnews