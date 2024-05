Tarado por aviação? No Brasil, aviões viram restaurante, hotel e até motel

Apaixonados pela aviação não precisam mais embarcar para a Suécia, onde um Boeing 'aposentado' foi transformado em hotel de luxo, para viverem experiência semelhante.

O Brasil já conta com diversas opções temáticas para os amantes de aviões, desde restaurantes, hospedagem, passeios, até mesmo a possibilidade de comprar itens antigos dos tempos áureos da aviação.

De norte a sul do país, alternativas não faltam para quem deseja vivenciar uma experiência aérea sem sair do chão. Nossa apresenta algumas delas:

Motel em jatinho privativo

Imagem: Reprodução

Localizado em São Luís, no Maranhão, um motel transformou um avião de pequeno porte em uma suíte de primeira categoria. Com ares de jatinho privativo, além da tradicional cama, a suíte conta com cabine de piloto e uma área com poltrona e mesa. O preço, no entanto, também vai aos céus. Para passar 24h na suíte, o casal terá que desembolsar cerca de R$1.620.

Pousada temática

Imagem: Reprodução

Na região sudeste, em um dos pontos mais altos de Campos do Jordão, em São Paulo, uma pousada baseou sua decoração nos aeroportos. A recepção conta com itens como poltronas de aviões e uma tela com as informações de voo. Os quartos não seguem uma ambientação aérea, mas são confortáveis.

O tema é mais perceptível nas áreas comuns. Diária a partir de R$ 450.

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

Chalé aéreo

Unindo luxo e exotismo, esta suíte temática de 180 m² é composta por três pisos que são anexos à nave principal. Localizada em Monte Verde, Minas Gerais, a hospedagem foi adaptada em um modelo original EMB 120, com cabine de comando, incluindo computador de bordo com simulador de voo para diversão do casal ou família.

Imagem: Reprodução

Uma passarela iluminada simulando uma pista de pouso leva os hóspedes até a escada dianteira que dá acesso ao avião. O interior da aeronave é inspirado nos jatinhos executivos usados pelas celebridades, com muita extravagancia e sofisticação.

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

O quarto do casal esbanja conforto e fica no primeiro piso; no segundo está o amplo banheiro com hidromassagem dupla, cromoterapia e até poltronas de avião personalizadas. No último piso é o terraço com vista para as montanhas. Diárias a partir de R$ 1.728.

Imagem: Reprodução

Para visitação: tours e eventos aéreos

Além de hospedagem, existem também opções de passeios relacionados ao tema, que podem agradar mesmo aqueles não aficionados pelo assunto. O Museu da Aviação Naval foi criado há 23 anos na Base Aérea Naval, no município de São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Imagem: André Aram

O objetivo do local é preservar a memória da aviação na Marinha. O espaço possui um acervo rico, com aeronaves originais, réplicas, imagens do passado, maquetes e documentos históricos. A visitação ocorre de quarta a domingo e é gratuita, mas quem está fora do Rio de Janeiro pode fazer uma visita virtual pelo site:

Imagem: André Aram

Ainda no Rio, o Musal, Museu Aeroespacial, é considerado o maior e mais importante museu de aviação militar do Brasil. São mais de 130 aeronaves em exposição, além de objetos museológicos e documentos históricos. Localizado no Campo dos Afonsos, em uma área de 15.195 m², a visitação é gratuita e funciona de terça a domingo.

No interior de São Paulo ocorre anualmente, na sede da Academia da Força Aérea na cidade de Pirassununga, um dos eventos mais importantes da aviação, com diversas atividades aéreas e terrestres. O último 'Domingo Aéreo' no ano passado reuniu cerca de 60 mil pessoas e é um dos eventos mais tradicionais do país.

Peças à venda para colecionadores

Se o interesse for ter em casa uma peça vintage que pertenceu a uma companhia aérea extinta, não faltam alternativas para achá-las. No site Coleção Vasp, uma variedade de objetos está disponível para venda, desde porcelanas usadas no serviço de bordo, placas, talheres, chinelos, bonés e outros itens com a logomarca da Vasp.

Imagem: Reprodução

Mas o que chama atenção são os objetos maiores e pesados, como escada de embarque, poltronas e até pedaços de aeronave. O frete é por conta do comprador, e os preços são razoáveis considerando-se o valor histórico.

Em um site popular de venda de itens usados, foi anunciado três poltronas antigas da classe executiva de um DC-10 da Varig por R$ 4.000, segundo o vendedor do Rio de Janeiro. Geralmente esses artigos são adquiridos por escolas de aviação como item decorativo.

Imagem: Reprodução

Em Campinas, também no interior de São Paulo, um gigantesco antiquário é conhecido como a Disneylândia das antiguidades. Criado pelo empresário Rogério Marques, 57 anos, há quase quatro décadas, reúne uma infinidade de objetos.

Na área interna há mobília e todo tipo de artigos (decoração, brinquedos, louça, etc), na parte externa estão os itens maiores, como veículos e partes de fuselagens de aeronaves. Há também trolleys (carrinho usado no serviço de bordo para armazenar as refeições) da extinta cia aérea Avianca e miniaturas de aviões. Marques não soube precisar quantos itens relacionados a aviação existem no local, mas a quantidade e a variedade impressionam.

Imagem: Reprodução

Gastronomia a bordo

Inaugurado em 2021 pelo empresário e chef de cozinha Ricardo Espindola, o The Plane oferece uma experiência gastronômica completa a bordo de um Fokker 100 restaurado - mesmo sem decolar. Para jantar neste avião estacionado em um pátio na Asa Sul em Brasília, é necessário seguir o típico protocolo de viagem.

Imagem: Reprodução

A proposta inclui fazer reserva, check-in e depois embarcar na aeronave. Quarenta e cinco 'passageiros' podem ser acomodados nas duas categorias de refeição: primeira classe e executiva. O menu é conforme o destino da viagem, se for Paris, a culinária é francesa e inclui entrada, prato principal, sobremesa e bebida. O valor é a partir de R$ 115,00.

Imagem: Reprodução

Uma vez na aeronave, tem início a experiência que leva quase três horas, com o fechamento da porta, simulação de voo, instruções de segurança, decolagem, o esperado serviço de bordo (as louças são das extintas Varig, Vasp e TAM) com garçons caracterizados como comissários de voo e, por fim, a aterrissagem.

"A sonorização foi alinhada ao sistema de vibração que simula com precisão os sons da aeronave, isto é, ela vibra e fica 'ligada' desde o momento do embarque, assim como as beacons externas também", explica o gerente Gabriel Melo, esclarecendo que o termo em inglês se refere as luzes das asas situadas nas extremidades.

Imagem: Reprodução

Um dos passageiros foi o servidor público Giscard Stephanou, que aprovou a vivência ao lado da esposa e planeja retornar. "A sensação é de estar viajando mesmo, informam tempo de voo, clima, os sons como se realmente estivesse decolando. Às vezes até simulam turbulência, fazendo balançar, foi muito legal", conta ele que já esteve em 89 países e, na ocasião, estava 'viajando' para Berlim.

Stephanou também teceu elogios à culinária alemã servida a bordo, aliás um ponto positivo é saber que as refeições não têm sabor de 'comida de avião'. A experiência gastronômica aérea ocorre de quinta e sábado mediante reserva.