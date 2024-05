Qual a ordem certa para ver a Crise nas Infinitas Terras?

A DC fez nos últimos anos seu maior crossover na TV, colocando Supergirl, Arqueiro Verde, Flash, Batwoman e companhia para impedir a destruição do multiverso em suas séries. Mas qual é a ordem certa para ver o crossover da Crise das Infinitas Terras? Saiba abaixo.

Parte 1: Supergirl

Temporada 5, episódio 9 (exibido originalmente em 8 de dezembro de 2019)

Parte 2: Batwoman

Temporada 1, episódio 9 (exibido originalmente em 9 de dezembro de 2019)

Parte 3: The Flash

Temporada 6, episódio 9 (exibido originalmente em 10 de dezembro de 2019)

Parte 4: Arrow

Temporada 8, episódio 8 (exibido originalmente em 14 de janeiro de 2020)

Parte 5: Legends of Tomorrow

Temporada 5, episódio especial (exibido originalmente em 14 de janeiro de 2020)

Onde passou?

No Brasil, a maior parte do crossover foi exibida pelo Warner Channel, mas o episódio de "Batwoman" ficou com a HBO. Foi lá que rolou a participação de Tom Welling, que ficou famoso como o Clark Kent de Smallville.

Onde assistir o crossover da Crise das Infinitas Terras?

As séries "Supergirl", "The Flash", "Arrow" e "Legends of Tomorrow" estão disponíveis na Netflix. Já o seriado "Batwoman" pode ser encontrado no serviço de streaming Max.