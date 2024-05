Roberto de Carvalho relembra Rita Lee no aniversário de morte da cantora: 'Sangra meu coração'

Roberto de Carvalho relembrou a mulher, Rita Lee, nesta terça-feira, 8, um ano após a morte da cantora, símbolo do rock brasileiro. "Sangra meu coração", escreveu Roberto em uma postagem em suas redes sociais. "Por favor, me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor", completou o músico, junto de uma foto dos dois.

Nos comentários, usuários mandam forças para Roberto, "365 dias sem Rita neste mundo mas não tenho dúvidas que ela está olhando e guiando tudo de onde estiver, e sem dúvida alguma está emanando todas vibrações de amor e de proteção para você", disse uma.

Outra internauta relembrou uma das frases icônicas de Rita, quando perguntada por Amaury Jr. em uma entrevista sobre qual era a parte do corpo de Roberto que ela mais gostava: "O que eu mais gosto no Roberto? Eu gosto da alma dele. A alma dele é sensacional, é gêmea minha", disse Rita. "O casal mais apaixonado do Brasil! Um amor lindo desses rompe as barreiras de tempo e espaço. Muita força, Roberto!", finalizou a fã.

Rita também se declarou para Roberto, quando ele aceitou o convite do Estadão para entrevistá-la, em uma matéria de Julio Maria, durante a pandemia. "Meu paraíso na Terra é ter você como companheiro de vida, melhor amigo, parceiro ideal musical, pai dos meus 3 filhos lindos e avô dos meus 2 netos fofos".

A cantora entrevistou o marido, também para a mesma matéria, o que rendeu a famosa resposta de Roberto sobre seu amor pela roqueira, apesar das diferenças: "Sou teleguiado pela paixonite há 44 anos, espero que tenhamos pelo menos mais 44 anos pela frente. Só consigo visualizar a antítese do que está nesta confissão. Quando você se declara esquisita, vejo original e genial. Ex-presidiária por injustiça, vítima da repressão. Não precisa cozinhar, eu cozinho pra você. Os peitos amamentaram nossos 3 filhos. Cinco anos mais velha, não, mais antiga, e você sabe o quanto eu adoro antiguidades. Tenho Vênus em Capricórnio, que sempre vai me ajudar a relevar essa sua Lua em Virgem que vejo se manifestando aí na confissão. E quanto aos AA e NA, well, "shit happens to everyone!" (merda acontece com todo mundo!)".